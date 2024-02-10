Hatay Seçim Anketi: Lütfü Savaş Gerçekten Anketlerde Önde mi?
Hatay Seçim Anketi: Lütfü Savaş Gerçekten Anketlerde Önde mi?
Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Lütfü Savaş tartışılmaya devam ediyor. Savaş, Hatay’da depremzedeler tarafından protesto edilmişti. Asal Araştırma, yerel seçimler için Hatay’da düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.
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Lütfü Savaş, tüm itirazlara rağmen Hatay’da yeniden aday gösterilmiş ve Kahramanmaraş depreminin 1. yıldönümünde vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.
CHP Genel Merkez yönetimi ise Lütfü Savaş’ın anketlerde önde olduğu için aday gösterildiğini savunmuştu.
Asal Araştırma Şirketi, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Hataylı seçmene, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.
7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçları şöyle:
2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy ile belediye başkanı seçildi. AK Parti ise Hatay'daki yerel seçimlerde yüzde 42,81 oy aldı.
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