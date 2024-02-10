Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hatay Seçim Anketi: Lütfü Savaş Gerçekten Anketlerde Önde mi?

Hatay Seçim Anketi: Lütfü Savaş Gerçekten Anketlerde Önde mi?

Hatay Lütfü Savaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.02.2024 - 12:43

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Lütfü Savaş tartışılmaya devam ediyor. Savaş, Hatay’da depremzedeler tarafından protesto edilmişti. Asal Araştırma, yerel seçimler için Hatay’da düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Lütfü Savaş, tüm itirazlara rağmen Hatay’da yeniden aday gösterilmiş ve Kahramanmaraş depreminin 1. yıldönümünde vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Lütfü Savaş, tüm itirazlara rağmen Hatay’da yeniden aday gösterilmiş ve Kahramanmaraş depreminin 1. yıldönümünde vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

CHP Genel Merkez yönetimi ise Lütfü Savaş’ın anketlerde önde olduğu için aday gösterildiğini savunmuştu.

CHP Genel Merkez yönetimi ise Lütfü Savaş’ın anketlerde önde olduğu için aday gösterildiğini savunmuştu.

Asal Araştırma Şirketi, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Hataylı seçmene, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Asal Araştırma Şirketi, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Hataylı seçmene, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçları şöyle:

7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçları şöyle:

  • Oy veririm: Yüzde 30,2

  • Oy vermem: Yüzde 45,6

  • Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4

  • Cevap yok: Yüzde 13,8

2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy ile belediye başkanı seçildi. AK Parti ise Hatay'daki yerel seçimlerde yüzde 42,81 oy aldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy ile belediye başkanı seçildi. AK Parti ise Hatay'daki yerel seçimlerde yüzde 42,81 oy aldı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?