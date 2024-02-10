Hatay Seçim Anketi: Lütfü Savaş Gerçekten Anketlerde Önde mi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Lütfü Savaş tartışılmaya devam ediyor. Savaş, Hatay’da depremzedeler tarafından protesto edilmişti. Asal Araştırma, yerel seçimler için Hatay’da düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.