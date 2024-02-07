İmamoğlu'na Feryat Eden Depremzede: 'Sen Bizim Evladımızsın Ama Lütfü Savaş'ı İstemiyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret etti.
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Yerel seçimlerde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Lütfü Savaş'ın aday olmasını isteyemeyen bir depremzede Hatay'ı ziyaret eden İmamoğlu'na feryat etti.
O depremzede İmamoğlu'na, "Biz sizi yuhalamıyoruz. Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş’ı asla istemiyoruz. Ben onun yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı, istemiyorum" dedi.
İşte o anlar: 👇
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