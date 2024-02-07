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İmamoğlu'na Feryat Eden Depremzede: 'Sen Bizim Evladımızsın Ama Lütfü Savaş'ı İstemiyoruz'

İmamoğlu'na Feryat Eden Depremzede: 'Sen Bizim Evladımızsın Ama Lütfü Savaş'ı İstemiyoruz'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 09:28

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret etti.

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Yerel seçimlerde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Lütfü Savaş'ın aday olmasını isteyemeyen bir depremzede Hatay'ı ziyaret eden İmamoğlu'na feryat etti.

Yerel seçimlerde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Lütfü Savaş'ın aday olmasını isteyemeyen bir depremzede Hatay'ı ziyaret eden İmamoğlu'na feryat etti.

O depremzede İmamoğlu'na, "Biz sizi yuhalamıyoruz. Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş’ı asla istemiyoruz. Ben onun yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı, istemiyorum" dedi.

O depremzede İmamoğlu'na, "Biz sizi yuhalamıyoruz. Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş’ı asla istemiyoruz. Ben onun yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı, istemiyorum" dedi.

İşte o anlar: 👇

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