Lütfü Savaş, Gökhan Zan’ı Hedef Aldı: “Ben Onu Maaşlı Çalıştırdım”
Lütfü Savaş, Gökhan Zan’ı Hedef Aldı: “Ben Onu Maaşlı Çalıştırdım”
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anıldığı programda protesto edilmişti. Savaş’ın adaylığının iptali konuşuluyordu ancak Lütfü Savaş adaylıkta ısrarlı olacağını söyledi. Lütfü Savaş, eski futbolcu Gökhan Zan hakkında da açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adaylığı iptal edileceği iddia edilen Lütfü Savaş, düzenlediği basın toplantısıyla adaylığının devam edeceğini açıkladı.
Lütfü Savaş, adaylığını eleştiren Gökhan Zan hakkında da sert açıklamalarda bulundu.
"Gökhan Zan’la hiç uğraşmayalım. O sporu bıraktığında ben ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatay sporda onu maaşlı çalıştırdım. Bunun yüzüğünü ben taktım. Aramızda hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa Volkan hocanın Hatay’a gelmesiyle oldu."
Gökhan Zan dün yaptığı paylaşımda; "Protestolarımıza sebep olanlarda sizlersiniz. Şunu iyi bilin ki, Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzdelere bir özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız!!!" ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda