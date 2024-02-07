Hatay'da Tartışmaların Merkezindeki CHP'li Lütfü Savaş'tan Adaylık Açıklaması
Hatay'da Tartışmaların Merkezindeki CHP'li Lütfü Savaş'tan Adaylık Açıklaması
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31 Mart seçimlerine az bir süre kala deprem bölgesi Hatay'da yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'a ilişkin tartışmalar devam ediyor.
6 Şubat depremlerinin anması sırasında dün yoğun şekilde protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.
Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı: "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağım."
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