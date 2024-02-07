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Hatay'da Tartışmaların Merkezindeki CHP'li Lütfü Savaş'tan Adaylık Açıklaması

Hatay'da Tartışmaların Merkezindeki CHP'li Lütfü Savaş'tan Adaylık Açıklaması

Hatay Lütfü Savaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 15:21 Son Güncelleme: 07.02.2024 - 15:37

CHP'nin deprem bölgesi Hatay'da yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı. Savaş, Hatay'da sığınmacı işgali olduğunu iddia edip kendi üzerinden bir oyun oynandığını söyledi. 

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31 Mart seçimlerine az bir süre kala deprem bölgesi Hatay'da yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'a ilişkin tartışmalar devam ediyor.

31 Mart seçimlerine az bir süre kala deprem bölgesi Hatay'da yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'a ilişkin tartışmalar devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin anması sırasında dün yoğun şekilde protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.

6 Şubat depremlerinin anması sırasında dün yoğun şekilde protesto edilen Lütfü Savaş bugün açıklama yaptı.

Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı: "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağım."

Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı: "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağım."

Tartışmalar sonrası CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bugün Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili bir açıklama yapmış ve şunları demişti: 

'Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir.'

Peki siz Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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