Hatay'da Tartışmaların Merkezindeki CHP'li Lütfü Savaş'tan Adaylık Açıklaması

Tartışmalar sonrası CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bugün Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili bir açıklama yapmış ve şunları demişti:

'Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir.'

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