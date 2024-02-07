Adana'da 13 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anneden Korkutan İddia!

İHA'ya açıklamalarda bulunan Fatma Kartal ayrıca kızına şöyle seslendi:

'Minacım lütfen kızım dön, çok perişan olduk seni bekliyoruz. Bir an önce bize haber ver. Eve dön seni bekliyoruz kızım ya. Korkuyoruz kızım lütfen haber ver. Ya da Mina'yı biri zorla tutuyorsa lütfen kızımı bırakın eve dönsün.”