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Adana'da 13 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anneden Korkutan İddia!

Adana'da 13 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anneden Korkutan İddia!

Adana Kayıp Kız Mina Kartal
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 15:05

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 31 Ocak'ta 'Gezmeye Gidiyorum' diye evden çıkan 13 yaşındaki Mina Kartal'dan bir daha haber alınamadı. Anne Fatma Kartal, çocuğunun madde bağımlıları tarafından alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi.

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde yaşayan Fatma (42) ve Şafak Kartal (44) çiftinin 13 yaşındaki kızları Mina Kartal’dan 31 Ocak’tan bu yana haber yok.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde yaşayan Fatma (42) ve Şafak Kartal (44) çiftinin 13 yaşındaki kızları Mina Kartal’dan 31 Ocak’tan bu yana haber yok.

13 yaşındaki kız 8 gün önce evden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı ve daha sonra kentin her yerinden aranmasına rağmen bulunamadı.

Anne Fatma Kartal, kayıp ihbarında bulunduklarını ve çocuk şubenin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fatma Kartal ayrıca kızının madde bağımlıları tarafından alıkonulduğu düşündüklerini söyledi.

Anne Fatma Kartal, kayıp ihbarında bulunduklarını ve çocuk şubenin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fatma Kartal ayrıca kızının madde bağımlıları tarafından alıkonulduğu düşündüklerini söyledi.

Gözü yaşlı anne şu ifadeleri kullandı: " Özellikle gittiği bir park var orada madde bağımlıları falan var. Madde bağımlıları alıkoyuyor diye düşünüyorum. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum."

Gözü yaşlı anne şu ifadeleri kullandı: " Özellikle gittiği bir park var orada madde bağımlıları falan var. Madde bağımlıları alıkoyuyor diye düşünüyorum. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum."

İHA'ya açıklamalarda bulunan Fatma Kartal ayrıca kızına şöyle seslendi:

'Minacım lütfen kızım dön, çok perişan olduk seni bekliyoruz. Bir an önce bize haber ver. Eve dön seni bekliyoruz kızım ya. Korkuyoruz kızım lütfen haber ver. Ya da Mina'yı biri zorla tutuyorsa lütfen kızımı bırakın eve dönsün.”

Anne Fatma Kartal'ın açıklamaları 👇

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