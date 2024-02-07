Adana'da 13 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anneden Korkutan İddia!
Adana'da 13 Yaşındaki Kızı Kaybolan Anneden Korkutan İddia!
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde yaşayan Fatma (42) ve Şafak Kartal (44) çiftinin 13 yaşındaki kızları Mina Kartal’dan 31 Ocak’tan bu yana haber yok.
Anne Fatma Kartal, kayıp ihbarında bulunduklarını ve çocuk şubenin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Fatma Kartal ayrıca kızının madde bağımlıları tarafından alıkonulduğu düşündüklerini söyledi.
Gözü yaşlı anne şu ifadeleri kullandı: " Özellikle gittiği bir park var orada madde bağımlıları falan var. Madde bağımlıları alıkoyuyor diye düşünüyorum. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum."
Anne Fatma Kartal'ın açıklamaları 👇
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