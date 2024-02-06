Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adaylıktan Çekilecek mi? Hatay'da Protesto Edilen Lütfü Savaş Yarını İşaret Etti

Adaylıktan Çekilecek mi? Hatay'da Protesto Edilen Lütfü Savaş Yarını İşaret Etti

Hatay
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 22:18

6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz' diyerek yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da sabah saatlerinde düzenlenen anma programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anma etkinliklerine katılan kişiler tarafından protesto edilmişti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da sabah saatlerinde düzenlenen anma programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anma etkinliklerine katılan kişiler tarafından protesto edilmişti.

Protesto edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Savaş, 'Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Protesto edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Savaş, 'Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir' ifadelerini kullanan Savaş, yarın saat 15.00'da son durumla ilgili basın açıklaması yapacağını açıkladı.

İlgili haber 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın