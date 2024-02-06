Adaylıktan Çekilecek mi? Hatay'da Protesto Edilen Lütfü Savaş Yarını İşaret Etti
Adaylıktan Çekilecek mi? Hatay'da Protesto Edilen Lütfü Savaş Yarını İşaret Etti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da sabah saatlerinde düzenlenen anma programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anma etkinliklerine katılan kişiler tarafından protesto edilmişti.
Protesto edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Savaş, 'Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.
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