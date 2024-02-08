Fatih Portakal’dan Lütfü Savaş’a: “Yüzsüz Adam, İnşallah Kazanamazsın”
Fatih Portakal’dan Lütfü Savaş’a: “Yüzsüz Adam, İnşallah Kazanamazsın”
Gazeteci Fatih Portakal, son günlerde Hatay’dan adaylığı tartışılan Lütfü Savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Portakal, Savaş için ‘yüzsüz adam’ derken, seçimde de kazanamamasını diledi.
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CHP’den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş tartışılmaya devam ediyor.
Savaş, Hatay’da katıldığı depremde hayatını kaybedenleri anma programında protesto edilmişti.
CHP’nin Lütfü Savaş’ın adaylığını yeniden görüşeceği iddia ediliyordu ancak mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayın kendisi olacağı yönünde ısrarcı.
Tüm bunlar yaşanırken, gazeteci Fatih Portakal ise YouTube üzerinden yaptığı yayında Lütfü Savaş’ı eleştirdi.
“Yüz yok ya adam kendini bulunmaz hint kumaşı zannediyor ve öyle ki kazanabileceğini düşünüyor. Umarım kazanamaz, inşallah kazanamazsınız.”
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Fatih Portakal’ın açıklamaları 👇
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