Yerel Seçim Startını Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Doğalgaz Desteği Devam Edecek mi?
Yerel Seçim Startını Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Doğalgaz Desteği Devam Edecek mi?
Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz desteğinin devam edeceğinin sinyalini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuştu.
"9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
''Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız.Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız.''
Önümüzdeki günlerde petrol, doğalgaz ve madenlere ilişkin müjdeli haberlerinin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz'' dedi.
31 Mart öncesi seçim maratonunu Zonguldak'tan başlattığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Zonguldak'ta Bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz.Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarıyla da mücadele ettik. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin desteğiyle bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına güçlü şekilde sahip çıktı" diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda