Yeniden Refah Partisi Adaylarını Duyurdu: İstanbul’da Erbakan’ın Damadı Aday Oldu
Yeniden Refah Partisi Adaylarını Duyurdu: İstanbul’da Erbakan’ın Damadı Aday Oldu
Yeniden Refah Partisi İzmir’de Cemal Arıkan’ı, Ankara’da Suat Kılıç’ı, İstanbul’da ise Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ü aday gösterdi.
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Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer almayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı.
Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayı, Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday ise aynı zamanda parti sözcüsü olan Suat Kılıç gösterildi.
Son olarak Yeniden Refah Partisi’nin İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.
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