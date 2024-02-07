Fatih Erbakan Hakkında Suç Duyurusu: “Adnan Oktar ve FETÖ Bağlantıları Araştırılsın”
Fatih Erbakan Hakkında Suç Duyurusu: “Adnan Oktar ve FETÖ Bağlantıları Araştırılsın”
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmeyeceğini açıklayınca, Fatih Erbakan hedefe konulmuştu. Bazı gazetelerde partinin önde gelenleriyle ilgili FETÖ imaları yapılmıştı. Osmanlı Ocakları ise Fatih Erbakan hakkında savcılığa başvurarak Adnan Oktar ve FETÖ bağlantılarının araştırılması için dilekçe verdi.
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Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı.
Yeniden Refah Partisi’nin bu kararı sonrasında AK Parti’ye yakın bazı gazetelerde partinin önde gelenleriyle ilgili haberler üst üste çıkmıştı.
Ayrıca Yeniden Refah Partisi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan para aldığı bile iddia edilmişti.
Son olarak Osmanlı Ocakları isimli dernek, Fatih Erbakan için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılığa verilen dilekçede Fatih Erbakan’ın Adnan Oktar ve FETÖ bağlantılarının araştırılması talep edildi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz yıl suç örgütü lideri Adnan Oktar ile ilişkisine dair soru üzerine 'Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı?' demişti.
İsmail Saymaz'dan 'Ciddiye alın' uyarısı 👇
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