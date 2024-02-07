Fatih Erbakan Hakkında Suç Duyurusu: “Adnan Oktar ve FETÖ Bağlantıları Araştırılsın”

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmeyeceğini açıklayınca, Fatih Erbakan hedefe konulmuştu. Bazı gazetelerde partinin önde gelenleriyle ilgili FETÖ imaları yapılmıştı. Osmanlı Ocakları ise Fatih Erbakan hakkında savcılığa başvurarak Adnan Oktar ve FETÖ bağlantılarının araştırılması için dilekçe verdi.