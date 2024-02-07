Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan Göndermeli Seçim Kampanyası: "94 Ruhu"
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan Göndermeli Seçim Kampanyası: "94 Ruhu"
Genel Başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart seçimleri için hazırladığı kampanyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında kazandığı belediye seçimlerine atıf yaptı.
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Yeniden Refah Partisi, AK Parti’yle yerel seçimler için yaptığı ittifak görüşmelerinden uzlaşı çıkmadığını duyurmuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarını 10 Şubat’ta açıklayacak.
Adayların açıklanmasına kısa bir süre kalan YRP'li Mehmet Altınöz'ün sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise sosyal medyanın konuşulan olayları arasına girdi.
YRP'li Mehmet Altınöz'ün paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları ise şöyle 👇
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