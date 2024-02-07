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Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan Göndermeli Seçim Kampanyası: "94 Ruhu"

Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan Göndermeli Seçim Kampanyası: "94 Ruhu"

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 16:58

Genel Başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart seçimleri için hazırladığı kampanyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında kazandığı belediye seçimlerine atıf yaptı.

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Yeniden Refah Partisi, AK Parti’yle yerel seçimler için yaptığı ittifak görüşmelerinden uzlaşı çıkmadığını duyurmuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarını 10 Şubat’ta açıklayacak.

Adayların açıklanmasına kısa bir süre kalan YRP'li Mehmet Altınöz'ün sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise sosyal medyanın konuşulan olayları arasına girdi.

Adayların açıklanmasına kısa bir süre kalan YRP'li Mehmet Altınöz'ün sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise sosyal medyanın konuşulan olayları arasına girdi.

Erdoğan’ın İBB seçimlerini kazandığı 1994 yerel seçimlerine atıf yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

'94 ruhuyla yeniden başlıyoruz.

Şehirlerimizi ayağa kaldıracak, adil düzeni yerelden kuracak, Yeniden Refahlı belediye başkanlarını aday toplantımızda duyuruyor.'

YRP'li Mehmet Altınöz'ün paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları ise şöyle 👇

YRP'li Mehmet Altınöz'ün paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları ise şöyle 👇

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