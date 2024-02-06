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Fatih Erbakan'ın İstanbul Adaylığı İçin Teklif Götürdüğü İsim Ortaya Çıktı

Fatih Erbakan'ın İstanbul Adaylığı İçin Teklif Götürdüğü İsim Ortaya Çıktı

Yavuz Ağıralioğlu Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 13:32

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul adaylığı için, 29 Mart 2023'te İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na teklif götürdüğü iddia edildi. 

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken en merak edilen hususlardan biri de Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediyeleri için vereceği karar olmuştu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken en merak edilen hususlardan biri de Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediyeleri için vereceği karar olmuştu.

AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) geçen hafta seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı.

AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) geçen hafta seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada 'Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı için kime teklif götürdüğü ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı için kime teklif götürdüğü ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Kaynak

Portakal, Fatih Erbakan'dan İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na teklif gittiğini söyledi.

Portakal, Fatih Erbakan'dan İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na teklif gittiğini söyledi.

Fatih Portakal aldığı kulis bilgisiyle ilgili konuşmasında şunları dedi: 

'Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. 

Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana 'Yavuz Ağıralioğlu olabilir' dediler. 'Hadi canım' dedim. 'Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya' dedim. 'Evet' dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şu an için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş.'

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