Fatih Erbakan'ın İstanbul Adaylığı İçin Teklif Götürdüğü İsim Ortaya Çıktı
Fatih Erbakan'ın İstanbul Adaylığı İçin Teklif Götürdüğü İsim Ortaya Çıktı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul adaylığı için, 29 Mart 2023'te İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na teklif götürdüğü iddia edildi.
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken en merak edilen hususlardan biri de Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediyeleri için vereceği karar olmuştu.
AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) geçen hafta seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı için kime teklif götürdüğü ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.
Portakal, Fatih Erbakan'dan İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na teklif gittiğini söyledi.
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