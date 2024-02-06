Fatih Erbakan'ın İstanbul Adaylığı İçin Teklif Götürdüğü İsim Ortaya Çıktı

Fatih Portakal aldığı kulis bilgisiyle ilgili konuşmasında şunları dedi:

'Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler.

Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana 'Yavuz Ağıralioğlu olabilir' dediler. 'Hadi canım' dedim. 'Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya' dedim. 'Evet' dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şu an için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇