Gazeteci İsmail Saymaz'dan Yeniden Refah ve Fatih Erbakan Açıklaması: "Kadayıfın Altının Kızarmasını Bekliyor"

Gazeteci İsmail Saymaz, iktidara küskün milliyetçi-muhafazakar seçmen ve dar gelirlilerden büyük oy olma potansiyeline sahip olduğunu belirttiği Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile çok sıkı bir pazarlık yürüttüğünü söyledi. Saymaz, pazarlık uzadıkça Yeniden Refah'ın elinin daha da güçlendiğini belirtti.