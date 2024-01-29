Gazeteci İsmail Saymaz'dan Yeniden Refah ve Fatih Erbakan Açıklaması: "Kadayıfın Altının Kızarmasını Bekliyor"
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Yeniden Refah ve Fatih Erbakan Açıklaması: "Kadayıfın Altının Kızarmasını Bekliyor"
Gazeteci İsmail Saymaz, iktidara küskün milliyetçi-muhafazakar seçmen ve dar gelirlilerden büyük oy olma potansiyeline sahip olduğunu belirttiği Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile çok sıkı bir pazarlık yürüttüğünü söyledi. Saymaz, pazarlık uzadıkça Yeniden Refah'ın elinin daha da güçlendiğini belirtti.
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde en kilit partilerden birinin Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi olması bekleniyor. Seçime 61 gün kala AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı kendi saflarına çekme çabası henüz sonuç vermiş değil.
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında devam eden görüşmelere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fatih Erbakan şu anda tam bir 'Erbakan' pazarlığı yapıyor. Necmettin Erbakan'ın Süleyman Demirel iktidarına destek verdiği yıllarda kullandığı bir terim vardır; 'kadayıfın altının kızarmasını beklemek'. Oğlu Erbakan da işlerin biraz daha olgunlaşmasını yani kadayıfın altının kızarmasını bekliyor."
"Erbakan, AK Parti ile öyle sert bir pazarlık yapıyor ki; muhalif kanallara çıkıp pazarlığı buradan yürütüyor. Bu arada pazarlık uzadıkça gücü de artıyor. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 400 bin üye sınırını aştılar. Memleketin her yanında teşkilatlandılar. Orta-alt gelir gruplarından büyük oy alıyorlar. İktidara küskün ama muhalefete gitmek istemeyen milleyetçi muhafazakar insanları, dar gelirlileri kendilerine çekiyorlar ve bunda çok başarılılar."
Son olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında yapılan pazarlıklarda, İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamak için YRP'nin bazı ilçe belediyelerini istediği AK Parti'nin ise sadece belediye meclis üyelikleri teklifini yinelediği iddia edilmişti.
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