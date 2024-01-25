Yeniden Refah'ın AK Parti'den İstanbul ve Ankara'da İstediği Belediyeler Ortaya Çıktı
Yeniden Refah'ın AK Parti'den İstanbul ve Ankara'da İstediği Belediyeler Ortaya Çıktı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AK Parti'den İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar belediyelerini istediklerini açıkladı.
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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için yaptığı ittifak görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, AK Parti'ye 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifinde bulunduklarını ve karşılığında bazı belediyeleri istediklerini açıkladı.
Yeniden Refah Partisi'nin oy oranının yüzde 5'lere ulaştığını savunan Bekin, görüşmede AK Partiden istedikleri belediyeleri de açıkladı. Bekin'in açıklamasına göre, Yeniden Refah, İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da ise Pursaklar belediyelerini istedi.
Bekin, AK Parti'nin ise Yeniden Refah'a belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifini yinelediğini söyledi.
İstanbul Milletvekili Bekin, AK Parti'den en geç bu hafta içinde talepleri konusunda bir geri dönüş beklediklerini, kendileri adına son kararı verecek olanın da Fatih Erbakan olacağını ekledi.
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Akpnin en güçlü olduğu ilçeler. Yeniden refah, chp - akp kafa kafaya olduğu yerlerden değil risksiz olarak belediyeleri almak istiyor. Yoksa kağıthane, üsküd... Devamını Gör
Bunlarda gandi kemal'in 39 vekil başarısını tekrarlamak istiyorlar🧠🔍🤏🧿
Eflak boğdan bunları da isteseydin keşke