Yeniden Refah'ın AK Parti'den İstanbul ve Ankara'da İstediği Belediyeler Ortaya Çıktı

Bekin, AK Parti-Yeniden Refah görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

''Her şey tek taraflı olmaz’ dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, ‘zaman daralıyor’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar.'

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