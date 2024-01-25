Seçim Anketi: Ankara'da Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ'ın Oylarında Büyük Artış

Area Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. Ankette özellikle Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ve Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin oylarında dikkat çekici yükseliş var. İYİ Parti oyları ise büyük oranda eridi.