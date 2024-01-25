Seçim Anketi: Ankara'da Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ'ın Oylarında Büyük Artış
Seçim Anketi: Ankara'da Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ'ın Oylarında Büyük Artış
Area Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. Ankette özellikle Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ve Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin oylarında dikkat çekici yükseliş var. İYİ Parti oyları ise büyük oranda eridi.
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Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere 65 gün kaldı. Adayların büyük oranda belli olmasının ardından gözler anket firmaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalara çevrilmiş durumda. İktidar ile muhalafet arasında kıyasıya bir yarışın geçeceği Ankara'ya ilişkin son anket çalışması ise Area Araştırma tarafından yapıldı.
Area Araştırma, 22-23 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 bin 6 kişi ile CATI yöntemi uygulayarak gerçekleştirdiği anketinde “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltti.
Ankete göre, AK Parti, yüzde 34,8 ile zirvede yer alırken, yüzde 34 ile CHP ikinci sırada. AK Parti ,14 Mayıs seçimlerinde Ankara'da yüzde 32,11, CHP ise yüzde 30,79 oy almıştı.
Ankete göre Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin oy oranları ise oldukça yükseldi. Area Anketi'nde Zafer Partisi'nin oyu yüzde 6,3 Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise yüzde 4,6.
Çalışmada öne çıkan bir diğer sonuç ise İYİ Parti ile alakalı. Ankete göre Ankara'da İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4,1'e kadar indi. İYİ Parti 14 Mayıs seçimlerinde Ankara'da yüzde 13,12 oy almıştı.
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Anket firmasının "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?" sorusuna aldığı yanıtta ise fark oldukça büyük. Ankete göre, CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 57, AK Parti-MHP'nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 40,1 oy alıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 21,4.
Area Araştırma'nın anket sonuçlarına ilişkin detaylı görünüm 👇
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