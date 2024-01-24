Milliyetçi Adaylara Alternatif! İYİ Parti'den Ankara'ya Sosyal-Demokrat Aday: Cengiz Topel Yıldırım Kimdir?
Milliyetçi Adaylara Alternatif! İYİ Parti'den Ankara'ya Sosyal-Demokrat Aday: Cengiz Topel Yıldırım Kimdir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı açıkladı. Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başdanışmanlığını yapmıştı.
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İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 81 ilde "hür ve müstakil" girme kararı almıştı. Kulislerde İYİ Parti'nin Ankara'da seçmene alternatif sunabilmek için sosyal demokrat kökenli aday göstereceği konuşuluyordu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı açıkladı.
İYİ Parti'nin ABB Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başdanışmanlığını yapmıştı.
Sosyal-Demokrat bir isim olan Cengiz Topel Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı Mansur Yavaş ve AK Parti-MHP ittifakının adayı Turgut Altınok'la yarışacak.
Meral Akşener bugün ayrıca partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu duyurmuştu.
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İyi Parti insanlarla dalga geciyor. Ankaraya Sosyal demokrat aday koyarak Mansur oylarini bolup, Altınoku baskan sectirmek istiyor. Kendi kazanamayacagi asik... Devamını Gör
he he....iyi parti chpkk ittifakını destekleseydi iyiydi ama tekten hareket edince gizli akp ittifakı oldu demi:)))))))) ulan şu söylediklerinize inanıyorsan... Devamını Gör
artık saklama gereği bile duymuyorlar niyetlerini. meral'in siyasi tarihi fırıldak gibi dönüşlerle, partiden partiye sekmelerle dolu zaten. şimdi kuruluş aşa... Devamını Gör
Uyanık Meral 😏