Metropoll Araştırma'nın Sahibi Özer Sencar: "Başak Demirtaş Aday Olursa İmamoğlu Seçilemez"
Metropoll Araştırma'nın Sahibi Özer Sencar: "Başak Demirtaş Aday Olursa İmamoğlu Seçilemez"
Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olarak çıkması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedeceğini savundu.
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Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde partilerin aday belirleme süreçleri devam ederken, DEM Parti'nin İstanbul adaylığı konusunda tartışmalar sürüyor. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, halkın ve partisinin isteği doğrultusunda İstanbul'da aday olabileceğini belirtmesi bu tartışmaları daha da alevlendirdi.
VOA'ya konuşan araştırma şirketi MetroPoll'ün sahibi Özer Sencar, Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansını değerlendirdi.
Sencar, İmamoğlu'nun mevcut durumda AK Parti adayı Murat Kurum'un önünde olduğunu, ancak Başak Demirtaş'ın aday olması ve parti desteği alması durumunda İmamoğlu açısından işlerin farklılaşabileceğini savundu.
Sencar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimlerinde rövanş almak isteyeceğini ve muhalefeti dizayn etme stratejisini sürdürdüğünü öne sürdü.
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başak hanımda kazanamaz malum. o zaman bu adaylık akp nin ekmeğine yağ bal sürmek olmaz mı ?
bu karı aday olursa şuursuz milliyetçi tabana akp/dem koalisyonu anlamında yüklenmek lâzım
Abi adamlar halay çektiler megri megri diyerek ne kadar dağdan inme pkk lı varsa,bu taban dediğin kitlenin götüne kaleşnikof soksa akp yine oy verir yine oy ... Devamını Gör
Bir dem parti seçmeni olarak kişisel kanaatimce olmamalı ama diğer partilerde bize çantada keklik gibi yaklaşmamalı