ORC Araştırma İstanbul Anketini Açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
ORC Araştırma İstanbul Anketini Açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
ORC Araştırma Şirketi, AK Parti'nin İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u göstermesinin ardından ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 38,9, Murat Kurum ise yüzde 37,2 oy alıyor.
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Türkiye açısından kritik önem taşıyan 31 Mart belediye seçimlerine 69 günden az kaldı.
İstanbul'da yarışın AK Partili Murat Kurum'la CHP'li mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor.
ORC Araştırma, iki ismin adaylığının kesinleşmesinin ardından bugün ilk seçim anketini yayınladı. Ankette İstanbul'da yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 38,9'u tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken, Murat Kurum'un oranı yüzde 37,2 çıktı.
ORC'nin anket sonucuna ilişkin paylaşımı 👇
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