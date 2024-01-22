ORC Araştırma İstanbul Anketini Açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

ORC Araştırma Şirketi, AK Parti'nin İstanbul adayı olarak Murat Kurum'u göstermesinin ardından ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 38,9, Murat Kurum ise yüzde 37,2 oy alıyor.