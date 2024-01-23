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Ekrem İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş'ın Adaylık Açıklamasına İlk Yorum!

Ekrem İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş'ın Adaylık Açıklamasına İlk Yorum!

Ekrem İmamoğlu Başak Demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 12:21

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı için aday olabileceği yönündeki sinyali siyaseti hareketlendirmiş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin ilk değerlendirme de bugün geldi. 

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Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi beklenen DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda dengeler AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum lehine değişebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından basın mensularının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı açıklamasına ilişkin de bir dizi yorumda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Yedikule Gençlik Spor Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından basın mensularının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı açıklamasına ilişkin de bir dizi yorumda bulundu.

İmamoğlu, "Bir başka partinin aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru değil. Bu konu, DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir konu değil" dedi.

İmamoğlu, "Bir başka partinin aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru değil. Bu konu, DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir konu değil" dedi.

ORC Araştırma tarafından dün açıklanan ankete göre, mevcut durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 38,9, Murat Kurum ise yüzde 37,2 oy alıyor.

ORC Araştırma tarafından dün açıklanan ankete göre, mevcut durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 38,9, Murat Kurum ise yüzde 37,2 oy alıyor.

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