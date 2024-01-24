Buğra Kavuncu Sonrası Kritik Gelişme: Yeniden Refah Partisi, 'İstanbul' Kararınını Verdi İddiası!
Buğra Kavuncu Sonrası Kritik Gelişme: Yeniden Refah Partisi, 'İstanbul' Kararınını Verdi İddiası!
31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi AK Parti ile görüşmelerini sürdüren Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmayarak Murat Kurum'u destekleyeceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında tıkanan görüşmeler yeniden canlandı. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'nin belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklifi sonrası İstanbul seçimlerinde aday çıkartmayacağı ve Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürüldü.
Son olarak bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu.
Ayrıca DEM Parti'nin İstanbul adaylığı konusunda tartışmalar devam ediyor. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, halkın ve partisinin isteği doğrultusunda İstanbul'da aday olabileceğini açıklamıştı.
Yaşanan gelişmelerin ilk gelen anketlerde AK Parti adayı Murat Kurum'un önünde gözüken CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilme şansını etkileyebileceği belirtiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda