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İlk Anket Sonucu Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de Oyu Kaç?

İlk Anket Sonucu Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de Oyu Kaç?

Kadıköy Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 11:49

Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kadıköy adayı olarak açıklanmasının ardından yapılan ilk ankette yüzde 20 oy aldı.

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanı olmak için yarışacak. Artıbir Kamuoyu Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Kadıköy'de yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanı olmak için yarışacak. Artıbir Kamuoyu Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Kadıköy'de yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.

Çalışkaner, "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorduklarında "Fatih Mehmet Maçoğlu" yanıtı verenlerin oranının yüzde 20 seviyesinde olduğunu söyledi.

Çalışkaner, "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorduklarında "Fatih Mehmet Maçoğlu" yanıtı verenlerin oranının yüzde 20 seviyesinde olduğunu söyledi.

Kaynak

Ankette CHP'li Gürsel Tekin'e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 64'le zirvede yer alırken, AK Parti'nin adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10-12 seviyesinde.

Ankette CHP'li Gürsel Tekin'e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 64'le zirvede yer alırken, AK Parti'nin adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10-12 seviyesinde.

56 yaşındaki Maçoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı olmuştu. Maçoğlu, 2019 seçimlerinde bu kez Tunceli adına yarışmış ve yine kazanmayı başarmıştı.

56 yaşındaki Maçoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı olmuştu. Maçoğlu, 2019 seçimlerinde bu kez Tunceli adına yarışmış ve yine kazanmayı başarmıştı.

'Komünist Başkan' adıyla tanınan Maçoğlu, belediye başkanlığı döneminde Ovacık'ta birçok sosyal ve ekonomik reform gerçekleştirdi. 

Belediye hizmetlerini ücretsiz hale getirdi, halkın katılımını artırdı, doğa ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalar yaptı.

 Bu çalışmalarıyla Türkiye'de ve yurt dışında dikkatleri üzerine çekti.

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Gültekin

ampülü geçiyor, sıkıntı yok

Thistle

Demek ki komünizm sadece kırsalda karşılık görüyormuş. Tabi kırsal derken, eğitim seviyesi de yüksek olmalı kırsalın. İç Anadolu'da mesela, "adam Müslüman" k... Devamını Gör

Vedat Kaplan

akparti kazanmadıktan sonra umrumda değil