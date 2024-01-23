İlk Anket Sonucu Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de Oyu Kaç?

'Komünist Başkan' adıyla tanınan Maçoğlu, belediye başkanlığı döneminde Ovacık'ta birçok sosyal ve ekonomik reform gerçekleştirdi.

Belediye hizmetlerini ücretsiz hale getirdi, halkın katılımını artırdı, doğa ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalar yaptı.

Bu çalışmalarıyla Türkiye'de ve yurt dışında dikkatleri üzerine çekti.

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