İlk Anket Sonucu Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de Oyu Kaç?
İlk Anket Sonucu Geldi: Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de Oyu Kaç?
Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kadıköy adayı olarak açıklanmasının ardından yapılan ilk ankette yüzde 20 oy aldı.
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanı olmak için yarışacak. Artıbir Kamuoyu Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Kadıköy'de yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.
Çalışkaner, "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorduklarında "Fatih Mehmet Maçoğlu" yanıtı verenlerin oranının yüzde 20 seviyesinde olduğunu söyledi.
Ankette CHP'li Gürsel Tekin'e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 64'le zirvede yer alırken, AK Parti'nin adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10-12 seviyesinde.
56 yaşındaki Maçoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı olmuştu. Maçoğlu, 2019 seçimlerinde bu kez Tunceli adına yarışmış ve yine kazanmayı başarmıştı.
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ampülü geçiyor, sıkıntı yok
Demek ki komünizm sadece kırsalda karşılık görüyormuş. Tabi kırsal derken, eğitim seviyesi de yüksek olmalı kırsalın. İç Anadolu'da mesela, "adam Müslüman" k... Devamını Gör
akparti kazanmadıktan sonra umrumda değil