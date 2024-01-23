Cem Toker’den Tepki Çeken Paylaşım: “İstanbul’dan Aday Ol Kocana Kavuş!”
Cem Toker’den Tepki Çeken Paylaşım: “İstanbul’dan Aday Ol Kocana Kavuş!”
Liberal Demokrat Parti eski Başkanı Cem Toker, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tartışılan bir paylaşımda bulundu. “Sana reddedemeyeceğin bir teklifim var. İstanbul’dan aday ol, kocana kavuş’ paylaşımında bulunan Toker, sonrasında ise yanlış anlaşıldığını söyledi.
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Uzun zamandır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘Halk isterse İBB adayı olabilirim’ ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Demirtaş’ın açıklaması sonrasında “Kararı komisyonlarımız ve MYK verecek” ifadesinde bulunmuştu.
Liberal Demokrat Parti eski Başkanı Cem Toker’in, Başak Demirtaş’ı hedef alan paylaşımı ise sosyal medyada tepki çekti.
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Cem Toker'in paylaşıma tepkiler şu şekilde 👇
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Cem Toker'in paylaşımını haklı bulanlar da var 👇
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Cem Toker ise yaptığı paylaşımı “İktidarın ağzından, iktidar tarafından yapılması olası, siyasi etik dışı bir teklif olarak paylaştım.” diyerek yanlış anlaşıldığını ifade etti.
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