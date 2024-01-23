Cem Toker’den Tepki Çeken Paylaşım: “İstanbul’dan Aday Ol Kocana Kavuş!”

Liberal Demokrat Parti eski Başkanı Cem Toker, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tartışılan bir paylaşımda bulundu. “Sana reddedemeyeceğin bir teklifim var. İstanbul’dan aday ol, kocana kavuş’ paylaşımında bulunan Toker, sonrasında ise yanlış anlaşıldığını söyledi.