Cüneyt Özdemir: 'Başak Demirtaş'ın Aday Olması En Çok Ekrem İmamoğlu'nun Uykularını Kaçırır'

Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğinin sinyallerini vermişti.
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Başak Demirtaş o açıklamasında ise, 'DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir de benzer bir açıklama yaparak Başak Demirtaş’ın siyasete girmesinin İmamoğlu’nun tüm hesaplarını bozacağını belirtti.
Özdemir, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İBB adayı olması için 'En çok İmamoğlu'nun uykularını kaçırır' dedi.
İşte Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında o sözleri söylediği anlar: 👇
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