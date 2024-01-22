İmamoğlu'na Bay Bay Dedi! Fatih Portakal Başak Demirtaş'ın İstanbul'da Aday Olma İhtimalini Değerlendirdi
İmamoğlu'na Bay Bay Dedi! Fatih Portakal Başak Demirtaş'ın İstanbul'da Aday Olma İhtimalini Değerlendirdi
Gazeteci Fatih Portakal, son günlerde konuşulan Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabileceği senaryoyu değerlendirdi. Portakal, bu durumun gerçekleşmesi halinde mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunun tehlikeye girebileceğini belirtti.
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31 Mart'ta sandığa gidecek vatandaşlar, beş yıl boyunca görevde olacak yerel yönetimleri belirleyecek.
Partiler, adaylarını bir bir açıklarken siyaset gündemi de hareketlendi.
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı hakkında açıklama yaptı.
Fatih Portakal da Sözcü TV'deki canlı yayınında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.
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