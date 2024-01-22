İmamoğlu'na Bay Bay Dedi! Fatih Portakal Başak Demirtaş'ın İstanbul'da Aday Olma İhtimalini Değerlendirdi

İddialara ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, 'Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz' şeklinde konuştu. CHP lideri Özel ise bu açıklamaya yanıt olarak 'Saygı duyulmalı' yorumunda bulundu.