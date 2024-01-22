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İmamoğlu'na Bay Bay Dedi! Fatih Portakal Başak Demirtaş'ın İstanbul'da Aday Olma İhtimalini Değerlendirdi

İmamoğlu'na Bay Bay Dedi! Fatih Portakal Başak Demirtaş'ın İstanbul'da Aday Olma İhtimalini Değerlendirdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.01.2024 - 23:45

Gazeteci Fatih Portakal, son günlerde konuşulan Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabileceği senaryoyu değerlendirdi. Portakal, bu durumun gerçekleşmesi halinde mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunun tehlikeye girebileceğini belirtti.

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31 Mart'ta sandığa gidecek vatandaşlar, beş yıl boyunca görevde olacak yerel yönetimleri belirleyecek.

31 Mart'ta sandığa gidecek vatandaşlar, beş yıl boyunca görevde olacak yerel yönetimleri belirleyecek.

Seçim günü yaklaştıkça sandıktan nasıl sonuç çıkacağı da merak konusu.

Partiler, adaylarını bir bir açıklarken siyaset gündemi de hareketlendi.

Partiler, adaylarını bir bir açıklarken siyaset gündemi de hareketlendi.

AK Parti, İstanbul'da Murat Kurum'u, Ankara'da Turgut Altınok'u aday gösterirken CHP de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday göstereceğini açıkladı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı hakkında açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı hakkında açıklama yaptı.

İddialara ilişkin açıklama yapan Başak Demirtaş, 'Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz' şeklinde konuştu. CHP lideri Özel ise bu açıklamaya yanıt olarak 'Saygı duyulmalı' yorumunda bulundu.

Fatih Portakal da Sözcü TV'deki canlı yayınında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.

Fatih Portakal da Sözcü TV'deki canlı yayınında Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini değerlendirdi.

Portakal, 'Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa, ihtimal dahilinde, bay bay Ekrem İmamoğlu. Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM Parti, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir' dedi.

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