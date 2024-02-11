"Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını" Lakabına Sahip Fenomen, Bu Sefer de Başka Bir Rekora İmza Atmak İstiyor!
"Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını" Lakabına Sahip Fenomen, Bu Sefer de Başka Bir Rekora İmza Atmak İstiyor!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
2018 yılından bu yana birçok estetik operasyon geçiren Andrea Ivanova, 2024 yılı için iki şey istiyor: Yeni bir dudak dolgusu ve tutkulu bir aşk!
Gelin açıklamalarına beraber bakalım.👇
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Sizleri internet fenomeni Andrea Ivanova ile tanıştıralım. Kendisi, "dünyanın en büyük dudaklı kadını" olarak da biliniyor.
Ivanova, 2024 yılı için bazı şeyler planladığını dile getiriyor. Bu planların başında da yeni bir dudak dolgusu yer alıyor.
26 yaşındaki fenomen, şu ana dek dudak dolgularına 20 bin sterlin (yaklaşık 771 bin TL) para harcamış. Şimdilerde ise kendisi, "Dünyanın en büyük yanaklı kadını" olmak için tüm kozlarını oynuyor desek yanılmayız.
"Yüzümde tam olarak ne kadar dolgu olduğunu bilmiyorum. Yıllardır sürekli dolgu yaptırıyorum. Bu yüzden çok fazladır diye düşünüyorum."
Ancak Ivanova, sağlığı için "endişeli" olduğunu ifade ediyor: "Arkadaşlarım ve ailem bu operasyonlar nedeniyle sağlığımdan olacağımı düşünüyorlar."
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"Ben bir yetişkinim ve vücudum ile alakalı kararları ben veriyorum. Yüzüme estetik yaptırmayı seviyorum. Daha fazlasını yaptırmak için çok heyecanlıyım. Yüzümün son halini çok merak ediyorum."
Bu dönüşüme 2018'de başlayan Andrea, aynı zamanda 2024 yılından büyük bir "aşk" diliyor!
"Biri benimle dışarıda yürürken utanırsa ya da rahatsız olursa ayrılırım. Kendimi kırılmış hissederim. Bu yüzden kendime başka bir partner arayabilirim."
"Delice aşık olmak istiyorum ve doğru bir partnerle tanışmak sitiyorum. Çünkü aşk dünyadaki en güzel şey."
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