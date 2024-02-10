Kızını ve Karısını Öldürmeden Önce Çektiği Videoyla İşleyeceği Cinayeti Anlatan Adamın Ürkütücü Hikayesi
Kızını ve Karısını Öldürmeden Önce Çektiği Videoyla İşleyeceği Cinayeti Anlatan Adamın Ürkütücü Hikayesi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Peter Keller, 2012 yılında kızını ve karısını öldürmeden önce cinayeti anlattığı videoyla o dönem infial yaratmıştı. Birçok dedektif hikayesinde konu alan cinayeti sizler için en ince detayına kadar anlattık!
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Şu ana kadar duyduğunuz tüm kan dondurucu cinayet olaylarını unutun. Çünkü bugün sizleri Peter Keller ile tanıştıracağız. Kendisi, ailesini öldürdükten sonra ilginç bir video kaydı yaparak hayatına son vermişti.
Öncelikle sizi olayın yaşandığı tarihe, 2012 yılına götüreceğiz. Peter Parker, 18 yaşındaki kızıyla birlikte karısını öldürdükten sonra fotoğrafta gördüğünüz evi ateşe verdi.
Cinayeti işlemeden önce çektiği videoda ise ailesini öldürmeye nasıl karar verdiğini anlatarak sebeplerinden bahsetmeden videoyu bitiriyor.
"Bir an oturdum ve düşündüm. Tüm her şey çok saçma geliyordu..."
"Ne kadar fazla düşünürsem o kadar çok anlıyordum. Bunun için kendimi kötü hissetmiyorum. Her şey olacağına varır. Karım ve kızım için endişelenmiyorum. Her şeyi icabına bakacağım. Sadece ben olacağım artık..."
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Polis ekibi, yangının zarar verdiği evden o videoyu buldu. Peter Keller, 2012 yılında işlediği bu cinayeti aslında 2004 yılından beri planlıyormuş.
Keller, cinayeti işledikten altı gün sonra gizli bir sığınakta bulundu.
Kaydettiği videoda Peter, "Cinayetlerden kaçma yolum var, bu yol da ölüm." ifadelerini kullanıyor.
"Kendimi her an vurabilirim. Bunda hiçbir sorun görmüyorum."
Polis ekipleri Keller'ın silah konusunda son derece deneyimli olduğunun altını çizdi.
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Polis ekipleri, "Geçmişte bir sürü tüfek, dürbün ve tabancaya sahip olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.
O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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