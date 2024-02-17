Victoria Beckham'ın "Babaanne Olmak İçin Heyecanlanıyor musunuz?" Sorusuna Verdiği Cevap Hepimizi Gerdi

Geçtiğimiz günlerde ünlü model ve oyuncu Victoria Beckham, Vogue dersinin sorduğu 'babaanne' sorusuna tam anlamıyla şok oldu desek abartmayız. Beckham, henüz böyle bir şey olmadığını söylese de verdiği ilginç ipuçları hepimizin akıllarında soru işareti bıraktı.

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