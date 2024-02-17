Victoria Beckham'ın "Babaanne Olmak İçin Heyecanlanıyor musunuz?" Sorusuna Verdiği Cevap Hepimizi Gerdi
Victoria Beckham'ın "Babaanne Olmak İçin Heyecanlanıyor musunuz?" Sorusuna Verdiği Cevap Hepimizi Gerdi
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/16/enterta...
Geçtiğimiz günlerde ünlü model ve oyuncu Victoria Beckham, Vogue dersinin sorduğu 'babaanne' sorusuna tam anlamıyla şok oldu desek abartmayız. Beckham, henüz böyle bir şey olmadığını söylese de verdiği ilginç ipuçları hepimizin akıllarında soru işareti bıraktı.
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Aramızda Victoria Beckham'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, kocası David Beckham ile birlikte birçok etkinlikte ve ünlüler camiasında boy gösteren isimlerden bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü model ve oyuncu Victoria Beckham, Vogue dersinin sorduğu "babaanne" sorusuna tam anlamıyla şok oldu desek abartmayız.
Vogue dergisi, babaanne olma konusunda heyecanlı olup olmadığını sorunca ünlü model "Tanrım, ne? Orada bi' dur." cevabını verdi.
"Şu an asla böyle bir şey olmayacak. Tabii benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Şu an için böyle bir durum yok."
49 yaşındaki Victoria Beckham, "En son Anna Wintour ile karşılaştığımda 'Torunların sana nasıl sesleniyor?' diye sormuştum." diye sözlerini devam etti.
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"Anna, torunlarının kendisine ismiyle seslendiğini söyledi. Bu gerçekten çok elegant. Belki bu yoldan ilerleyebilirim."
"Fakat şu an böyle bir durum tabii ki yok. Fakat eğer şanslıysam böyle bir şey olması benim için harika olur. Fakat henüz o noktada değiliz."
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