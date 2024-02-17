Yeni Rekor: Parasite Filminin Yönetmeni Bong Joon-ho, Kore'deki En Yüksek Bütçeli Film İçin Kolları Sıvadı

Parasite, Okra, Snowpiercer, The Host gibi yapımların yönetmeni Bong Joon-ho bu sefer de başka bir rekora imza atıyor. Filmin bütçesinin 52 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Bu bütçe, Kore'deki en yüksek bütçeli film olarak tarihe geçecek.