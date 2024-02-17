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Yeni Rekor: Parasite Filminin Yönetmeni Bong Joon-ho, Kore'deki En Yüksek Bütçeli Film İçin Kolları Sıvadı

Yeni Rekor: Parasite Filminin Yönetmeni Bong Joon-ho, Kore'deki En Yüksek Bütçeli Film İçin Kolları Sıvadı

film
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 14:47

Parasite, Okra, Snowpiercer, The Host gibi yapımların yönetmeni Bong Joon-ho bu sefer de başka bir rekora imza atıyor. Filmin bütçesinin 52 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Bu bütçe, Kore'deki en yüksek bütçeli film olarak tarihe geçecek.

Kaynak: https://www.animationmagazine.net/202...
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Parasite, Okra, Snowpiercer, The Host gibi yapımların yönetmeni Bong Joon-ho bu sefer de başka bir rekora imza atıyor.

Parasite, Okra, Snowpiercer, The Host gibi yapımların yönetmeni Bong Joon-ho bu sefer de başka bir rekora imza atıyor.

Bu yılın başında çalışmalarına başladığı yeni animasyon filminde Bing Joon-ho, Kore film endüstrisinde yeni bir rekor kıracak.

Bu yılın başında çalışmalarına başladığı yeni animasyon filminde Bing Joon-ho, Kore film endüstrisinde yeni bir rekor kıracak.

Filmin bütçesinin 52 milyon dolar (yaklaşık 1 milyon 650 bin TL) civarında olduğu bildiriliyor. Sony Pictures, çekimler için dünya çapında bir tur da yapacak.

Filmin bütçesinin 52 milyon dolar (yaklaşık 1 milyon 650 bin TL) civarında olduğu bildiriliyor. Sony Pictures, çekimler için dünya çapında bir tur da yapacak.

Deniz yaşamı hakkındaki film için Bing Joon-ho 2018 yılında 2021 yılına kadar çalıştı. Bu süreçte de hem olay örgüsünü hem de senaryoyu gizli tutmayı başardı.

Deniz yaşamı hakkındaki film için Bing Joon-ho 2018 yılında 2021 yılına kadar çalıştı. Bu süreçte de hem olay örgüsünü hem de senaryoyu gizli tutmayı başardı.

Tamamen CG-animasyon ile kurgulanmış uzun metrajlı filmde, Parasite ve Burning yapımlarında da görev alan görüntü yönetmeni Kyung-po yer alacak.

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