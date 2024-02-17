Yeni Rekor: Parasite Filminin Yönetmeni Bong Joon-ho, Kore'deki En Yüksek Bütçeli Film İçin Kolları Sıvadı
Yeni Rekor: Parasite Filminin Yönetmeni Bong Joon-ho, Kore'deki En Yüksek Bütçeli Film İçin Kolları Sıvadı
Kaynak: https://www.animationmagazine.net/202...
Parasite, Okra, Snowpiercer, The Host gibi yapımların yönetmeni Bong Joon-ho bu sefer de başka bir rekora imza atıyor. Filmin bütçesinin 52 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Bu bütçe, Kore'deki en yüksek bütçeli film olarak tarihe geçecek.
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Parasite, Okra, Snowpiercer, The Host gibi yapımların yönetmeni Bong Joon-ho bu sefer de başka bir rekora imza atıyor.
Bu yılın başında çalışmalarına başladığı yeni animasyon filminde Bing Joon-ho, Kore film endüstrisinde yeni bir rekor kıracak.
Filmin bütçesinin 52 milyon dolar (yaklaşık 1 milyon 650 bin TL) civarında olduğu bildiriliyor. Sony Pictures, çekimler için dünya çapında bir tur da yapacak.
Deniz yaşamı hakkındaki film için Bing Joon-ho 2018 yılında 2021 yılına kadar çalıştı. Bu süreçte de hem olay örgüsünü hem de senaryoyu gizli tutmayı başardı.
Tamamen CG-animasyon ile kurgulanmış uzun metrajlı filmde, Parasite ve Burning yapımlarında da görev alan görüntü yönetmeni Kyung-po yer alacak.
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