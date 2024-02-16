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'The Walking Dead' Serisinin Yeni Spin Off Dizisi 'The Ones Who Live' Eleştirmenlerden Övgüler Aldı!

'The Walking Dead' Serisinin Yeni Spin Off Dizisi 'The Ones Who Live' Eleştirmenlerden Övgüler Aldı!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 13:59

'The Walking Dead' serisinin merakla beklenen yeni spin-off'u 'The Ones Who Live'le ilgili ilk yorumlar gelmeye başladı.

Eleştirmenlerden övgüler alan diziye yakından bakalım. 👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/699026/...
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Andrew Lincoln'ın canlandırdığı Rick Grimes ile Danai Gurira'nın canlandırdığı Michonne'u tekrar bir araya getiren 'The Walking Dead' serisinin spin off dizisi 'The Ones Who Live' 25 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Andrew Lincoln'ın canlandırdığı Rick Grimes ile Danai Gurira'nın canlandırdığı Michonne'u tekrar bir araya getiren 'The Walking Dead' serisinin spin off dizisi 'The Ones Who Live' 25 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Screen Rant'ın aktardığı habere göre AMC'nin yeni spinoff'u, bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli zombi dizisi olarak kayıtlara geçti.

Screen Rant'ın aktardığı habere göre AMC'nin yeni spinoff'u, bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli zombi dizisi olarak kayıtlara geçti.

Seri, 11. sezonun finalinden sonra odaklanan The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: World Beyond, The Walking Dead: Dead City, World Beyond ve Tales of the Walking Dead adlı 5 yapım daha ortaya çıkardı.

Seri, 11. sezonun finalinden sonra odaklanan The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: World Beyond, The Walking Dead: Dead City, World Beyond ve Tales of the Walking Dead adlı 5 yapım daha ortaya çıkardı.

Screen Rant'tan Sarah Moran'a göre; Rick ve Michonne'un dönüşü "ne kadar güçlü bir bağa sahip olduklarını test eden romantik, stresli bir gerilim" olarak nitelendirildi.

Screen Rant'tan Sarah Moran'a göre; Rick ve Michonne'un dönüşü "ne kadar güçlü bir bağa sahip olduklarını test eden romantik, stresli bir gerilim" olarak nitelendirildi.

Dizi henüz yayınlanmamış olmasına rağmen eleştirmenler tarafından şimdiden övgüler aldı.👇

Dizi henüz yayınlanmamış olmasına rağmen eleştirmenler tarafından şimdiden övgüler aldı.👇

IGN'den Matt Fowler: 'Her ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaya adanmış bir dünyada, gerçek aşkı ve yakınlığı bulup beslemek için ne kadar çabalamanız gerektiğini gösteren, boşa harcanmış çok az hareketle eksiksiz bir hikaye anlatmaya odaklanan duygusal ve sürükleyici bir spinoff.' dedi.

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Eleştirmenlerce yerden yere vurulan 'The Walking Dead: World Beyond' gibi dizilerin aksine, 'The Ones Who Live'in serinin şimdiye kadarki en iyi spin off'u olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Eleştirmenlerce yerden yere vurulan 'The Walking Dead: World Beyond' gibi dizilerin aksine, 'The Ones Who Live'in serinin şimdiye kadarki en iyi spin off'u olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

GamesRadar'dan Amy West, "Rick ve Michonne'un hikayesi şimdiye kadarki en iyi spinoff" derken, RogerEbert.com için yazan Kaiya Shunyata ekledi:

GamesRadar'dan Amy West, "Rick ve Michonne'un hikayesi şimdiye kadarki en iyi spinoff" derken, RogerEbert.com için yazan Kaiya Shunyata ekledi:

'Lincoln ve Gurira her ekrana geldiğinde, diğer spin off'larda bu iki oyuncunun masaya getirdiği samimiyetin eksik olduğu anlaşılıyor.'

ComicBook.com'dan Cameron Bonomolo diziyi "zombi kıyameti sonrası bir komplo gerilimi" olarak tanımladı:

ComicBook.com'dan Cameron Bonomolo diziyi "zombi kıyameti sonrası bir komplo gerilimi" olarak tanımladı:

'Kısmen Prison Break ve kısmen Dünyalar Savaşı Z. Bu, gişe canavarı bir zombi filminin kapsam ve ölçeğinde bir The Walking Dead.'

Ancak her eleştirmen The Ones Who Live'i sevmedi. Collider'dan Chase Hutchinson şöyle yazdı:

Ancak her eleştirmen The Ones Who Live'i sevmedi. Collider'dan Chase Hutchinson şöyle yazdı:

'Bildiğimiz dünya öldükten sonra sırada ne olduğunu anlatan bir dizi için, The Walking Dead: The Ones Who Live kendini ve seriyi canlandırmaya en çok ihtiyaç duyduğu anda hayattan yoksun.'

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