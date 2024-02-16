'The Walking Dead' Serisinin Yeni Spin Off Dizisi 'The Ones Who Live' Eleştirmenlerden Övgüler Aldı!

IGN'den Matt Fowler: 'Her ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaya adanmış bir dünyada, gerçek aşkı ve yakınlığı bulup beslemek için ne kadar çabalamanız gerektiğini gösteren, boşa harcanmış çok az hareketle eksiksiz bir hikaye anlatmaya odaklanan duygusal ve sürükleyici bir spinoff.' dedi.