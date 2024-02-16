'The Walking Dead' Serisinin Yeni Spin Off Dizisi 'The Ones Who Live' Eleştirmenlerden Övgüler Aldı!
'The Walking Dead' Serisinin Yeni Spin Off Dizisi 'The Ones Who Live' Eleştirmenlerden Övgüler Aldı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/699026/...
'The Walking Dead' serisinin merakla beklenen yeni spin-off'u 'The Ones Who Live'le ilgili ilk yorumlar gelmeye başladı.
Eleştirmenlerden övgüler alan diziye yakından bakalım. 👇
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Andrew Lincoln'ın canlandırdığı Rick Grimes ile Danai Gurira'nın canlandırdığı Michonne'u tekrar bir araya getiren 'The Walking Dead' serisinin spin off dizisi 'The Ones Who Live' 25 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
Screen Rant'ın aktardığı habere göre AMC'nin yeni spinoff'u, bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli zombi dizisi olarak kayıtlara geçti.
Seri, 11. sezonun finalinden sonra odaklanan The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: World Beyond, The Walking Dead: Dead City, World Beyond ve Tales of the Walking Dead adlı 5 yapım daha ortaya çıkardı.
Screen Rant'tan Sarah Moran'a göre; Rick ve Michonne'un dönüşü "ne kadar güçlü bir bağa sahip olduklarını test eden romantik, stresli bir gerilim" olarak nitelendirildi.
Dizi henüz yayınlanmamış olmasına rağmen eleştirmenler tarafından şimdiden övgüler aldı.👇
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Eleştirmenlerce yerden yere vurulan 'The Walking Dead: World Beyond' gibi dizilerin aksine, 'The Ones Who Live'in serinin şimdiye kadarki en iyi spin off'u olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.
GamesRadar'dan Amy West, "Rick ve Michonne'un hikayesi şimdiye kadarki en iyi spinoff" derken, RogerEbert.com için yazan Kaiya Shunyata ekledi:
ComicBook.com'dan Cameron Bonomolo diziyi "zombi kıyameti sonrası bir komplo gerilimi" olarak tanımladı:
Ancak her eleştirmen The Ones Who Live'i sevmedi. Collider'dan Chase Hutchinson şöyle yazdı:
Fragmanını izlemediyseniz buyurun.👇
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