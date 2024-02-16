Başrolünde Robert Downey Jr'ın Yer Aldığı 'The Sympathizer' Dizisi İçin Geri Sayım Başladı!
Başrolünde Robert Downey Jr'ın Yer Aldığı 'The Sympathizer' Dizisi İçin Geri Sayım Başladı!
Başrolünde Robert Downey Jr. ve Hoa Xuande’nın yer aldığı 'The Sympathizer', 14 Nisan'da prömiyerini yaptıktan sonra çok yakında BluTV’de yayına girecek.
Diziyle ilgili detaylara buyurun yakından bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
BluTV, tüm dünyanın merakla beklediği dizilerden biri olan 'The Sympathizer'ı kütüphanesine ekliyor.
'The Handmaiden' ve 'Oldboy' filmlerinin yönetmeni Park Chan-Wook imzalı, başrolünde Robert Downey Jr. ve Hoa Xuande’nın yer aldığı 'The Sympathizer', çok yakında BluTV’de yayına girecek.
Viet Thanh Nguyen’in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan 'The Sympathizer', Vietnam Savaşı’nın son günlerinde yarı Fransız, yarı Vietnamlı bir komünist casusun mücadelesini anlatıyor.
Güney Vietnamlı mültecilerden oluşan bir toplulukta yaşarken, topluluk hakkında gizlice casusluk yapmaya ve sadakati ile yeni hayatı arasında kalan bir adamın mücadelesini konu alan dizi, 'casusluk gerilimi ve kültürlerarası bir hiciv' olarak tanımlanıyor.
HBO Max'e ait olan ve ülkemizde BluTV'de yayınlanmaya başlayacak olan dizide Robert Downey Jr., 4 farklı karaktere hayat verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
14 Nisan'da prömiyeri gerçekleşecek olan dizinin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Vy Le, Ky Duyen ve Sandra Oh gibi isimler de yer alıyor.
Bir komünist casusun mücadelelerini izleyiciye aktaracak olan diziden yeni bir fragman geldi.
Heyecanla beklenen dizinin fragmanını birlikte izleyelim.👇
Sizin bu diziden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda