'Öğretmenler Odası' ile Almanya Adına Oscar'a Aday Olan Ünlü Yönetmen İlker Çatak Oscar Yemeğine Katıldı!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2024 Oscar Ödülleri’ne aday olan filmleri açıkladı. Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak'ın 'Öğretmenler Odası' filmi 'En İyi Uluslararası Film' dalında aday gösterildi.

Oscar'a aday gösterilenlerin davet edildiği geceye İlker Çatak da katıldı. 👇