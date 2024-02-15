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'Öğretmenler Odası' ile Almanya Adına Oscar'a Aday Olan Ünlü Yönetmen İlker Çatak Oscar Yemeğine Katıldı!

'Öğretmenler Odası' ile Almanya Adına Oscar'a Aday Olan Ünlü Yönetmen İlker Çatak Oscar Yemeğine Katıldı!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:46

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2024 Oscar Ödülleri’ne aday olan filmleri açıkladı. Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak'ın 'Öğretmenler Odası' filmi 'En İyi Uluslararası Film' dalında aday gösterildi.

Oscar'a aday gösterilenlerin davet edildiği geceye İlker Çatak da katıldı. 👇

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Yönetmen İlker Çatak’ın senaryosunu Johannes Duncker ile yazdığı ‘Öğretmenler Odası’ dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali’nde yaptı.

Yönetmen İlker Çatak’ın senaryosunu Johannes Duncker ile yazdığı ‘Öğretmenler Odası’ dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali’nde yaptı.

Ödül sezonunda öne çıkan film, Alman Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, senaryo, kadın oyuncu ve kurgu dallarında ödül kazandı.

Ödül sezonunda öne çıkan film, Alman Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, senaryo, kadın oyuncu ve kurgu dallarında ödül kazandı.

Filmde başrol oyuncusu Leonie Benesch'e Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich, Kathrin Wehlisch, Sarah Bauerett, Rafael Stachowiak, Uygar Tamer ve Özgür Karadeniz gibi isimler eşlik ediyor.

Filmde başrol oyuncusu Leonie Benesch'e Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich, Kathrin Wehlisch, Sarah Bauerett, Rafael Stachowiak, Uygar Tamer ve Özgür Karadeniz gibi isimler eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Türk kökenli İlker Çatak'ın üstlendiği, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmi 'Öğretmenler Odası’ Almanya’daki bir okulda geçen olayları ele alıyor.

Yönetmenliğini Türk kökenli İlker Çatak'ın üstlendiği, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmi 'Öğretmenler Odası’ Almanya’daki bir okulda geçen olayları ele alıyor.

Ortaokul öğrencilerine matematik ve beden eğitimi dersi veren Carla Nowak isimli bir öğretmenin gözünden okulda yaşanan bir hırsızlık olayına odaklanıyor.

Ortaokul öğrencilerine matematik ve beden eğitimi dersi veren Carla Nowak isimli bir öğretmenin gözünden okulda yaşanan bir hırsızlık olayına odaklanıyor.
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Kısa sürede büyük ilgi gören filmin usta yönetmeni İlker Çatak Oscar'a aday olanların davet edildiği bu özel geceye katıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören filmin usta yönetmeni İlker Çatak Oscar'a aday olanların davet edildiği bu özel geceye katıldı.

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