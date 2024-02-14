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Apple TV'nin Kısa Sürede Büyük İlgi Gören Dizisi 'Criminal Record'u İnceledik!

Apple TV'nin Kısa Sürede Büyük İlgi Gören Dizisi 'Criminal Record'u İnceledik!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 10:31

İlk iki bölümüyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Apple TV'de dünya çapında yayınlanmaya başlayan 'Criminal Record' dizisini sizler için inceledik.

Diziyi izleyenlere sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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BAFTA Ödülü adayı Paul Rutman’ın imzasını taşıyan Apple TV'nin yeni dizisi 'Criminal Record' yayınlandığı günden beri büyük beğeni topladı.

BAFTA Ödülü adayı Paul Rutman’ın imzasını taşıyan Apple TV'nin yeni dizisi 'Criminal Record' yayınlandığı günden beri büyük beğeni topladı.

İlk iki bölümüyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Apple TV'de dünya çapında yayınlanan dizi, 21 Şubat’a kadar her Çarşamba günü yeni bölümleriyle haftalık olarak ekranlara gelmeye devam ediyor.

İlk iki bölümüyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Apple TV'de dünya çapında yayınlanan dizi, 21 Şubat’a kadar her Çarşamba günü yeni bölümleriyle haftalık olarak ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Charlie Creed Miles, Tony Gilfoyle, Dionne Brown, DC Chloe Summers, Shaun Dooley, DS Kim Cardwell, Stephen Campbell Moore gibi isimler yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Charlie Creed Miles, Tony Gilfoyle, Dionne Brown, DC Chloe Summers, Shaun Dooley, DS Kim Cardwell, Stephen Campbell Moore gibi isimler yer alıyor.

Suç ve gerilim türündeki dizi, hayatları uzun süredir gizlenen bir vakayla sarsılan iki dedektif olan Daniel Hegarty ve June Lenker'in hikayesini anlatıyor.

Suç ve gerilim türündeki dizi, hayatları uzun süredir gizlenen bir vakayla sarsılan iki dedektif olan Daniel Hegarty ve June Lenker'in hikayesini anlatıyor.

İki ünlü dedektif olan Daniel ve June, isimsiz bir çağrı aldıktan sonra kendilerini eski bir tartışmalı cinayet vakasını araştırırken bulur.

İki ünlü dedektif olan Daniel ve June, isimsiz bir çağrı aldıktan sonra kendilerini eski bir tartışmalı cinayet vakasını araştırırken bulur.
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Kısa sürede büyük ilgi gören bu diziyi henüz izlemediyseniz fragmanına göz atabilirsiniz.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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Diziyi izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Diziyi izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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