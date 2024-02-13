Başrolünde Bergüzar Korel'in Yer Aldığı Prime Video'nun Yeni Dizisi 'Düğüm'ün Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Bergüzar Korel'in Yer Aldığı Prime Video'nun Yeni Dizisi 'Düğüm'ün Fragmanına Gelen Tepkiler
Prime Video'nun ilk Türk yapımı olan ve başrolünde ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in yer aldığı Düğüm dizisinden yeni bir fragman geldi.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Prime Video'nun ilk Türk orijinal dizisi 'Düğüm' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Düğüm, başarılı bir gazeteci olan Neslihan Turhan'ın oğlu Can'ın cinayetle suçlandığı bir dava sonucunda yaşamını nasıl değiştirdiğini ele alıyor.
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun kaleme almıştır.
Bergüzar Korel'in başarılı bir gazeteci olan Neslihan Turan'ı canlandırdığı dizinin 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.
Hayatın beklenmedik dönüşlerini ve bir annenin oğlu için verdiği mücadeleyi merkezine alan Düğüm toplamda 8 sekiz bölüm olarak yayınlanacak.
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Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle dikkat çeken 'Düğüm'den heyecanlandıran yeni bir fragman geldi.
Birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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