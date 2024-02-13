Netflix, Sevilen Kore Dizisi 'Squid Game'in Yerine Mükemmel Bir Alternatif Buldu!
Netflix, Sevilen Kore Dizisi 'Squid Game'in Yerine Mükemmel Bir Alternatif Buldu!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/698196/...
Squid Game, merakla beklenen ikinci sezonunun prömiyerini 2024'te yapacak ancak Netflix, popüler dizinin yerine mükemmel bir alternatif buldu.
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İlk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin, 2. sezonu heyecanla bekleniyor.
Netflix'te yayınlanan dizide zorlu oyunlar ve oyunlarda yer alan yarışmacılar oldukça dikkat çekmişti.
Merakla beklenen ikinci sezonunun prömiyeri 2024'te gerçekeleşecek. Ancak Netflix popüler dizinin yerine oldukça iyi bir alternatif buldu.
Netflix'in en sevilen Kore dramalarından bazıları Squid Game'den çok daha önce gösterime girse de dizinin benzeri görülmemiş başarısı platform için bir dönüm noktası oldu.
Yönetmen Han Jae-rim'in Bae Jin-soo'nun Money Game ve Pie Game adlı internet çizgi romanlarından uyarladığı yeni bir Kore draması 'The 8 Show' 'Squid Game'e rakip oldu.
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Prömiyerini 2024'ün ikinci çeyreğinde Netflix'te yapacak dizi, nakit para ödülü için mücadele edecekleri bir yarışmaya katılan 8 kişinin hikayesini anlatacak.
Dizinin "para için rekabet eden insanlarla" ilgili hikayesi akıllara hemen Squid Game'i getirse de The 8 Show'un dayandığı internet çizgi romanının 2018'de yayımlandığını belirtmek gerekiyor.
Dizinin resmi yayın tarihinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
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