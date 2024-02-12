Yeni İmajıyla Dikkat Çeken Gökhan Türkmen Son Dönemde Erkek Sanatçıların Estetik Yaptırmasıyla İlgili Konuştu!
Yeni İmajıyla Dikkat Çeken Gökhan Türkmen Son Dönemde Erkek Sanatçıların Estetik Yaptırmasıyla İlgili Konuştu!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/dog...
Geçtiğimiz gece Girne Rocks Hotel’de sahne alan Gökhan Türkmen yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda son dönemlerde popüler olan estetik furyasıyla ilgili konuştu.
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Son dönemlerde hepimizin bildiği gibi ufak tefek müdaheleler yerini 'abartılı' estetiklere bıraktı. Özellikle de erkek sanatçıların yaptırdığı müdaheleler fazlasıyla konuşulur oldu.
Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne alan Gökhan Türkmen, sanatçıların yaptırdıkları estetik operasyonlarla ilgili konuştu.
“Kadında da erkekte de doğallıktan yanayım. Doğal yaşlanmalıyız." diyen Gökhan Türkmen'in imaj değişikliği de gözlerden kaçmadı.
"Vücudum bozulmasın diye 20 yıldır spor yapıyorum. İnsanlar spor yapsalar zaten bu kadar estetiğe gerek kalmayacak” diyerek sözlerini bitirdi.
Gökhan Türkmen Instagram hesabından yeni tarzıyla fotoğraflar paylaştı.👇
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Gökhan Türkmen'in yeni tarzına sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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