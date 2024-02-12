Sinan Akçıl'ın Yıllar Önce Kendisini Dolandırdığını Açıklayan Aylin Coşkun "Binlerce Dolarım Gitti" Dedi

Canlı yayın sırasında önceki haftalarda bahsettiği dolandırıcılık olayını kiminle yaşadığı sorulan Aylin Coşkun, 'İsim vermeyeceğim hepsi arkadaşım. Bunu herkes bilir, bizim piyasada yılladır şarkı almak 10 bin dolar. Ben o dönem parayı TL'ye çevirerek vermiştim. Karşılığında şarkımı alamadığım için ya şarkımı verin ya da paramı verin diyorum. Söylediğimizde 'Biz öyle bir para almadık' diyorlar. Ya arkadaş seni vallahi tokat manyağı yaparım.' dedi.