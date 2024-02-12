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Sinan Akçıl'ın Yıllar Önce Kendisini Dolandırdığını Açıklayan Aylin Coşkun "Binlerce Dolarım Gitti" Dedi

Sinan Akçıl'ın Yıllar Önce Kendisini Dolandırdığını Açıklayan Aylin Coşkun "Binlerce Dolarım Gitti" Dedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 11:44

Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Aylin Coşkun, bu sabah Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu üstlendiği Aramızda Kalmasın'da şoke eden itiraflarda bulunan Aylin Coşkun, Sinan Akçıl'ı hedef aldı...

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Manzara, Sinsirella ve Yok Artık şarkılarıyla hala popülerliğini koruyan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında "Yandım Allah'ım" şarkısı ile parlamıştı.

Manzara, Sinsirella ve Yok Artık şarkılarıyla hala popülerliğini koruyan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında "Yandım Allah'ım" şarkısı ile parlamıştı.

Almanya'da doğan ve ardından Türkiye'ye geri dönen Aylin Coşkun, 1997'de Miss Globe'da Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından bu parlak dünyaya ilk adımını atmıştı. Sonrası zaten çorap söküğü gibi geliyor biliyorsunuz...

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aylin Coşkun, gördüğü tedavilerin ardından çok fazla kilo aldığını ve bunun 18 kilosunu kendi başına verdiğini anlatmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aylin Coşkun, gördüğü tedavilerin ardından çok fazla kilo aldığını ve bunun 18 kilosunu kendi başına verdiğini anlatmıştı.

Çocuk tedavisinin ardından kilo aldığını fakat bunun 18 kilosunu tek başına verdiğini söyleyen Aylin Coşkun, vermesi gereken 9 kilo daha kaldığını dile getirmişti.

Bir de kendisi dolandırıldığı ünlü isimlere dava açacağını söylemiş fakat isim vermemişti!

Bir de kendisi dolandırıldığı ünlü isimlere dava açacağını söylemiş fakat isim vermemişti!

Müzik sektöründe şarkı almak için ödeme yaptığı fakat şarkı alamadığı isimlere dava açacağını söyleyen Aylin Coşkun, 'Şarkıyı vermediyseniz, paramı verin. Şahitlerim ve yazışmalarım var. Saymayayım, yakın isimler bunlar.' demişti.

Ünlü isim bu sabah Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Kendisinden yıllar önce 10 bin dolar alan fakat şarkı vermeyen kişinin ise Sinan Akçıl olduğunu söyledi!

Ünlü isim bu sabah Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Kendisinden yıllar önce 10 bin dolar alan fakat şarkı vermeyen kişinin ise Sinan Akçıl olduğunu söyledi!

Canlı yayın sırasında önceki haftalarda bahsettiği dolandırıcılık olayını kiminle yaşadığı sorulan Aylin Coşkun, 'İsim vermeyeceğim hepsi arkadaşım. Bunu herkes bilir, bizim piyasada yılladır şarkı almak 10 bin dolar. Ben o dönem parayı TL'ye çevirerek vermiştim. Karşılığında şarkımı alamadığım için ya şarkımı verin ya da paramı verin diyorum. Söylediğimizde 'Biz öyle bir para almadık' diyorlar. Ya arkadaş seni vallahi tokat manyağı yaparım.' dedi.

Ardından şarkıyı ya da parayı vermedikleri takdirde dava açacağını söyleyen Aylin Coşkun, "Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı." dedi.

Ardından şarkıyı ya da parayı vermedikleri takdirde dava açacağını söyleyen Aylin Coşkun, "Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı." dedi.

'Şarkımı ya da paramı vermezlerse şahitler huzurunda dava açacağım. Bu dolandırıcılığa girer, ayıptır ya. 5-6 yıldır duruyor o para. Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı.'

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Ardından Sinan Akçıl'ın bir röportajında bu durumdan bahsettiğini fakat hiçbir aksiyon almadığını da söyledi.

Ardından Sinan Akçıl'ın bir röportajında bu durumdan bahsettiğini fakat hiçbir aksiyon almadığını da söyledi.

'O da bir açıklamasında 'Aylin'i üzmüşüm, halledeceğiz' dedi ama bir şey yapmadı.'

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