Sinan Akçıl'ın Yıllar Önce Kendisini Dolandırdığını Açıklayan Aylin Coşkun "Binlerce Dolarım Gitti" Dedi
Sinan Akçıl'ın Yıllar Önce Kendisini Dolandırdığını Açıklayan Aylin Coşkun "Binlerce Dolarım Gitti" Dedi
Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Aylin Coşkun, bu sabah Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu üstlendiği Aramızda Kalmasın'da şoke eden itiraflarda bulunan Aylin Coşkun, Sinan Akçıl'ı hedef aldı...
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Manzara, Sinsirella ve Yok Artık şarkılarıyla hala popülerliğini koruyan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında "Yandım Allah'ım" şarkısı ile parlamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aylin Coşkun, gördüğü tedavilerin ardından çok fazla kilo aldığını ve bunun 18 kilosunu kendi başına verdiğini anlatmıştı.
Bir de kendisi dolandırıldığı ünlü isimlere dava açacağını söylemiş fakat isim vermemişti!
Ünlü isim bu sabah Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Kendisinden yıllar önce 10 bin dolar alan fakat şarkı vermeyen kişinin ise Sinan Akçıl olduğunu söyledi!
Ardından şarkıyı ya da parayı vermedikleri takdirde dava açacağını söyleyen Aylin Coşkun, "Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı." dedi.
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Ardından Sinan Akçıl'ın bir röportajında bu durumdan bahsettiğini fakat hiçbir aksiyon almadığını da söyledi.
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