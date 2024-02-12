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Milyoner'de Heyecanı Yüzünden İlk Soruda Elenen Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan İstediğiyle Şaşkına Çevirdi

Milyoner'de Heyecanı Yüzünden İlk Soruda Elenen Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan İstediğiyle Şaşkına Çevirdi

Kim Milyoner Olmak İster
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 08:43

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısındaydı. Birbirinden yeni yarışmacılarının heyecanlarına tanık olduğumuz Milyoner'de artık görmediğimiz şey kalmadı. Dün akşam henüz ilk soruda kafası karışan ve elenen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan istediğiyle resmen dumur etti.

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ATV ekranlarının yıllardır vazgeçilmez hale gelen yarışması tabii ki Kim Milyoner Olmak İster.

ATV ekranlarının yıllardır vazgeçilmez hale gelen yarışması tabii ki Kim Milyoner Olmak İster.

Ekran karşısındaki izleyicinin kendi bilgisini sınamaktan hoşlandığı, genel kültür ve bilgi sorularıyla hafızalarımızın tozlu sayfalarını kurcalayan Milyoner, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bambaşka bir tat vermeye başlamıştı.

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alan Kim Milyoner Olmak İster?'de birbirinden ilginç anlar yaşandı.

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alan Kim Milyoner Olmak İster?'de birbirinden ilginç anlar yaşandı.

300 bin TL'lik soruya ulaşan ve Filistin'le ilgili gelen soru karşısında sessizliğini koruyamayan Kenan İmirzalıoğlu'nun, Gazze'de yaşananlar için söyledikleri oldukça dikkat çekmişti.

Dün akşam dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi de Emir Karakayış oldu.

Dün akşam dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi de Emir Karakayış oldu.

Enerjik ve neşeli halleriyle programda ilk andan itibaren herkesin yüzünü güldüren Emine Karakayış hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Henüz ilk sorudayken heyecanının kurbanı oldu ve yanlış cevap verdi.

Henüz ilk sorudayken heyecanının kurbanı oldu ve yanlış cevap verdi.

'Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün' hangisinin sözlük tanımıdır?' sorusuna, Emine Karakayış 'C - Çarşamba' cevabını verdi.

Cevabın "B - Salı" olduğunu görünce, ilk sorudan elendiğine üzülen yarışmacı, yarışmayı terk etmek istemedi.

Cevabın "B - Salı" olduğunu görünce, ilk sorudan elendiğine üzülen yarışmacı, yarışmayı terk etmek istemedi.

'Kenan Bey, yeniden başlayalım bunu saymayalım! Ben 10 saat yol geldim. Bir daha başlayalım, o kadar hazırlandım. İnmem buradan! Lütfen!'

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"Ben bunu saymam baştan başlayalım." istediğini duyan Kenan İmirzalıoğlu ise kahkahalara boğuldu.

"Ben bunu saymam baştan başlayalım." istediğini duyan Kenan İmirzalıoğlu ise kahkahalara boğuldu.

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