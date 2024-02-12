Milyoner'de Heyecanı Yüzünden İlk Soruda Elenen Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan İstediğiyle Şaşkına Çevirdi
Milyoner'de Heyecanı Yüzünden İlk Soruda Elenen Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan İstediğiyle Şaşkına Çevirdi
Ekranların en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısındaydı. Birbirinden yeni yarışmacılarının heyecanlarına tanık olduğumuz Milyoner'de artık görmediğimiz şey kalmadı. Dün akşam henüz ilk soruda kafası karışan ve elenen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan istediğiyle resmen dumur etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ATV ekranlarının yıllardır vazgeçilmez hale gelen yarışması tabii ki Kim Milyoner Olmak İster.
Dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alan Kim Milyoner Olmak İster?'de birbirinden ilginç anlar yaşandı.
Dün akşam dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi de Emir Karakayış oldu.
Henüz ilk sorudayken heyecanının kurbanı oldu ve yanlış cevap verdi.
Cevabın "B - Salı" olduğunu görünce, ilk sorudan elendiğine üzülen yarışmacı, yarışmayı terk etmek istemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ben bunu saymam baştan başlayalım." istediğini duyan Kenan İmirzalıoğlu ise kahkahalara boğuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda