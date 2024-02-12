Milyoner'de Heyecanı Yüzünden İlk Soruda Elenen Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'ndan İstediğiyle Şaşkına Çevirdi

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısındaydı. Birbirinden yeni yarışmacılarının heyecanlarına tanık olduğumuz Milyoner'de artık görmediğimiz şey kalmadı. Dün akşam henüz ilk soruda kafası karışan ve elenen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan istediğiyle resmen dumur etti.