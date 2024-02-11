Survivor İtiraflarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Batuhan Karacakaya All Star Olmak İçin Adaya mı Gidiyor?
Survivor İtiraflarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Batuhan Karacakaya All Star Olmak İçin Adaya mı Gidiyor?
Survivor All Star 2024, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği kadar heyecanlı ve aksiyonlu geçiyor. Kaos ihtiyacımızın bütününü başka hiçbir programa gereksinim duymadan karşılayabileceğimiz Survivor All Star'da bir yeni ismin daha dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. Bu ismin ise Survivor itiraflarıyla ortalığı karıştıran Batuhan Karacakaya olduğu söyleniyor...
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Survivor bu yıl her zamankinden daha gergin, daha hırslı, daha heyecan dolu bir sezon geçiriyor.
Her yıl gördüğümüz şeyler aslında bu tartışmalar. Fakat Survivor'ın eski ve tecrübeli isimleri bu tartışmalarla gündeme gelince işin dozu artıyor.
Yıllardır program sunuculuğu yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk kez ekran karşısında bu denli sinirlendi ve herkesi şaşkına çevirdi elbette.
Derken programa apar topar Hilmi Cem İntepe, Atakan Arslan ve Sema Aydemir katıldı.
Fakat sosyal medyada bir iddia daha dolanmaya başladı ki, o da Batuhan Karacakaya'nın da All Star kadrosuna dahil olacak olması...
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Hatta kendisine gelen All Star teklifini, Acun Ilıcalı annesinden özür dilemediği için reddettiğini dile getirmişti.
Açıklamalarıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'nın "Ben de bu sezonda olmalıyım" dediği ve Survivor All Star'a katılacağı iddia edilmeye başlandı.
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