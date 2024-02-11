Survivor İtiraflarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Batuhan Karacakaya All Star Olmak İçin Adaya mı Gidiyor?

Survivor All Star 2024, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği kadar heyecanlı ve aksiyonlu geçiyor. Kaos ihtiyacımızın bütününü başka hiçbir programa gereksinim duymadan karşılayabileceğimiz Survivor All Star'da bir yeni ismin daha dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. Bu ismin ise Survivor itiraflarıyla ortalığı karıştıran Batuhan Karacakaya olduğu söyleniyor...