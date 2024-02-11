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Survivor İtiraflarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Batuhan Karacakaya All Star Olmak İçin Adaya mı Gidiyor?

Survivor İtiraflarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çeviren Batuhan Karacakaya All Star Olmak İçin Adaya mı Gidiyor?

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 16:26

Survivor All Star 2024, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği kadar heyecanlı ve aksiyonlu geçiyor. Kaos ihtiyacımızın bütününü başka hiçbir programa gereksinim duymadan karşılayabileceğimiz Survivor All Star'da bir yeni ismin daha dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. Bu ismin ise Survivor itiraflarıyla ortalığı karıştıran Batuhan Karacakaya olduğu söyleniyor...

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Survivor bu yıl her zamankinden daha gergin, daha hırslı, daha heyecan dolu bir sezon geçiriyor.

Survivor bu yıl her zamankinden daha gergin, daha hırslı, daha heyecan dolu bir sezon geçiriyor.

All Star kadrosuyla ekranlarda fırtınalar estiren eski yarışmacılar, yeniden birinci olabilmek adına varlarını yoklarını ortaya koyuyor. Tabii ada şartları, açlık ve yorgunluğun verdiği bir gerginlik de söz konusu.

Her yıl gördüğümüz şeyler aslında bu tartışmalar. Fakat Survivor'ın eski ve tecrübeli isimleri bu tartışmalarla gündeme gelince işin dozu artıyor.

Her yıl gördüğümüz şeyler aslında bu tartışmalar. Fakat Survivor'ın eski ve tecrübeli isimleri bu tartışmalarla gündeme gelince işin dozu artıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Aleyna tartışması gündeme damgasını vurmuştu hatırlarsanız. İşin temas boyutuna ulaşması Acun Ilıcalı'yı da sinirden deliye döndürmüştü.

Yıllardır program sunuculuğu yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk kez ekran karşısında bu denli sinirlendi ve herkesi şaşkına çevirdi elbette.

Yıllardır program sunuculuğu yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk kez ekran karşısında bu denli sinirlendi ve herkesi şaşkına çevirdi elbette.

Sandalyesini dahi fırlatan Ilıcalı'nın bu halleri ardından sosyal medyada espri konusu haline getirildi. Ancak siniri uzun bir süre konuşuldu.

Derken programa apar topar Hilmi Cem İntepe, Atakan Arslan ve Sema Aydemir katıldı.

Derken programa apar topar Hilmi Cem İntepe, Atakan Arslan ve Sema Aydemir katıldı.

Sağlık sorunları yüzünden veda eden Turabi'nin ardından Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema'nın takımlara dahil olduğunu gördük. Rekabet iyiden iyiye kızışmaya devam ediyor.

Fakat sosyal medyada bir iddia daha dolanmaya başladı ki, o da Batuhan Karacakaya'nın da All Star kadrosuna dahil olacak olması...

Fakat sosyal medyada bir iddia daha dolanmaya başladı ki, o da Batuhan Karacakaya'nın da All Star kadrosuna dahil olacak olması...

Hatırlarsanız Batuhan Karacakaya, katıldığı bir programda Survivor itirafları ve Acun Ilıcalı hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. 

'Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da...'

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Hatta kendisine gelen All Star teklifini, Acun Ilıcalı annesinden özür dilemediği için reddettiğini dile getirmişti.

Hatta kendisine gelen All Star teklifini, Acun Ilıcalı annesinden özür dilemediği için reddettiğini dile getirmişti.

'Acun Ilıcalı, anneme söyledikleri için kamuoyunda özür dileyeceğinin garantisini verdi ama dilemedi. Ben bu yüzden Survivor All Star teklifini kabul etmedim.'

Açıklamalarıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'nın "Ben de bu sezonda olmalıyım" dediği ve Survivor All Star'a katılacağı iddia edilmeye başlandı.

Açıklamalarıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'nın "Ben de bu sezonda olmalıyım" dediği ve Survivor All Star'a katılacağı iddia edilmeye başlandı.

Sosyal medya çalkalansa da Batuhan Karacakaya konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak...

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