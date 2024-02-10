Survivor Yarışmacılarının Hangi TV Karakteri Olduğunu Tespit Eden Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri
Survivor Yarışmacılarının Hangi TV Karakteri Olduğunu Tespit Eden Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri
Kaynak: https://twitter.com/lewiiy/status/175...
Gündemden düşmeyen Survivor'da her bölüm apayrı bir olay vuku bulurken, @lewiiy adlı kullanıcı 'Survivor Yarışmacıları Hangi TV Karakterleri Olurdu?' sorusuna enfes bir flood hazırladı.
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Olayların bitmediği Survivor All Star gündemden düşmezken, yarışma hakkında çeşitli akımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Son bölümlere damga vuran Nagihan ve Aleyna olayının ardından @lewiiy adlı kullanıcı, "Survivor Yarışmacıları Hangi TV Karakterleri Olurdu?" konulu enfes bir flood hazırladı.
İşte o flood:
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