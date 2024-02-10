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Survivor Yarışmacılarının Hangi TV Karakteri Olduğunu Tespit Eden Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri

Survivor Yarışmacılarının Hangi TV Karakteri Olduğunu Tespit Eden Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 14:40

Gündemden düşmeyen Survivor'da her bölüm apayrı bir olay vuku bulurken, @lewiiy adlı kullanıcı 'Survivor Yarışmacıları Hangi TV Karakterleri Olurdu?' sorusuna enfes bir flood hazırladı.

Kaynak: https://twitter.com/lewiiy/status/175...
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Olayların bitmediği Survivor All Star gündemden düşmezken, yarışma hakkında çeşitli akımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Olayların bitmediği Survivor All Star gündemden düşmezken, yarışma hakkında çeşitli akımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son bölümlere damga vuran Nagihan ve Aleyna olayının ardından @lewiiy adlı kullanıcı, "Survivor Yarışmacıları Hangi TV Karakterleri Olurdu?" konulu enfes bir flood hazırladı.

Son bölümlere damga vuran Nagihan ve Aleyna olayının ardından @lewiiy adlı kullanıcı, "Survivor Yarışmacıları Hangi TV Karakterleri Olurdu?" konulu enfes bir flood hazırladı.

İşte o flood:

İşte o flood:
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