Cevap Verdi: Sümeyye Aydoğan'ın Gaddar'daki Performansı Goygoy Malzemesi Oldu
Cevap Verdi: Sümeyye Aydoğan'ın Gaddar'daki Performansı Goygoy Malzemesi Oldu
Cuma akşamlarının yeni favorilerinden Gaddar'a Sümeyye Aydoğan'ın performansı damga vurdu. Canlandırdığı Aydan karakterinin ağladığı sahne izleyicilerden tepki görürken, söz konusu sahneye kendisi de yorum yaptı.
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En beğenilen yeteneklerden Çağatay Ulusoy'u ekranlara yıllar sonra döndüren Gaddar, Cuma akşamlarının favori dizilerinden olmaya devam ediyor.
Ulusoy'a genç yeteneklerden Sümeyye Aydoğan'ın eşlik ettiği dizide Aydoğan'ın performansı sık sık eleştirilirken, son bölümdeki performansına tepki yağdı.
Rolü gereği ağlaması gereken Aydoğan'ın performansı yoğun eleştiri alırken, kendisi de bu eleştirilere yanıt verdi:
İşte o eleştiriler:
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Söz konusu eleştirilere Sümeyye Aydoğan gülerek yanıt verdi.
Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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