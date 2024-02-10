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Fatih'in Amcasının Flörtünü İstemeye Gittiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Fatih'in Amcasının Flörtünü İstemeye Gittiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 12:37

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri ekrana kilitlerken, bölüm sonunda boşanmasının kırkı çıkmadan kız istemeye giden Fatih herkesi dumur etti. Yeni bölüm fragmanında Ömer'in flörtü Görkem ve Fatih'in ufak flörtleri 'Yok artık' dedirtirken, fragmana tepki yağdı.

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Kaos ve entrikanın hüküm sürdüğü Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölüm sunarken, bölüm sonrası verilen fragman apayrı bir heyecan yarattı.

Kaos ve entrikanın hüküm sürdüğü Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölüm sunarken, bölüm sonrası verilen fragman apayrı bir heyecan yarattı.

Fatih'in Pembe'nin aklına uyarak boşanmasının akşamına Ömer'in flörtü Görkem'i istemeye gitmesi herkesi şaşırtırken, hızla verilen evlilik kararına tepki yağdı.

Fatih'in Pembe'nin aklına uyarak boşanmasının akşamına Ömer'in flörtü Görkem'i istemeye gitmesi herkesi şaşırtırken, hızla verilen evlilik kararına tepki yağdı.

İşte tepkilerin odağındaki yeni bölüm fragmanı:

Gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:

Gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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