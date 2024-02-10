Fatih'in Amcasının Flörtünü İstemeye Gittiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri ekrana kilitlerken, bölüm sonunda boşanmasının kırkı çıkmadan kız istemeye giden Fatih herkesi dumur etti. Yeni bölüm fragmanında Ömer'in flörtü Görkem ve Fatih'in ufak flörtleri 'Yok artık' dedirtirken, fragmana tepki yağdı.