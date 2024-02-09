Görüş Bildir
Haberler
TV
"Hepsini Yayınlayamadık" Acun Ilıcalı, Nagihan-Aleyna Kavgasının İç Yüzünü Anlattı

"Hepsini Yayınlayamadık" Acun Ilıcalı, Nagihan-Aleyna Kavgasının İç Yüzünü Anlattı

Acun Ilıcalı survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 23:06

Survivor All Star'a geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Aleyna kavgası damga vurdu. Nagihan'ın Aleyna'yı ittirmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın delirmesi gündemden düşmezken, Acun Ilıcalı olayın detaylarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor'a geçtiğimiz haftalarda Nagihan ve Aleyna'nın kavgası damgasını vurdu.

Survivor'a geçtiğimiz haftalarda Nagihan ve Aleyna'nın kavgası damgasını vurdu.

Sözlü tartışma esnasında Nagihan'ın Aleyna'yı ittirdiği konseyde Acun Ilıcalı çileden çıkıp sandalye fırlatırken, Nagihan ve Aleyna dışarı çıkarılmıştı.

Sözlü tartışma esnasında Nagihan'ın Aleyna'yı ittirdiği konseyde Acun Ilıcalı çileden çıkıp sandalye fırlatırken, Nagihan ve Aleyna dışarı çıkarılmıştı.

Nagihan'ın ceza aldığı ve Aleyna'dan özür dilediği konseyde tam olarak neler olduğu meçhulken, Cevap Ver Türkiye yarışmasına katılan Acun Ilıcalı olayın detaylarını anlattı.

Nagihan'ın ceza aldığı ve Aleyna'dan özür dilediği konseyde tam olarak neler olduğu meçhulken, Cevap Ver Türkiye yarışmasına katılan Acun Ilıcalı olayın detaylarını anlattı.

Yarışmada Survivor hakkında da konuşan Ilıcalı, Nagihan ve Aleyna kavgasının yalnızca %25'inin yayınlandığını anlattı.

Yarışmada Survivor hakkında da konuşan Ilıcalı, Nagihan ve Aleyna kavgasının yalnızca %25'inin yayınlandığını anlattı.

"Tabii siz televizyonda %20-25 arasında görüyorsunuz. Çünkü yayıncılık kuralları gereği biz %75'ini gösteremedik."

"Tabii siz televizyonda %20-25 arasında görüyorsunuz. Çünkü yayıncılık kuralları gereği biz %75'ini gösteremedik."
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Aleyna-Nagihan olayının detayları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?