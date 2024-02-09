"Hepsini Yayınlayamadık" Acun Ilıcalı, Nagihan-Aleyna Kavgasının İç Yüzünü Anlattı
"Hepsini Yayınlayamadık" Acun Ilıcalı, Nagihan-Aleyna Kavgasının İç Yüzünü Anlattı
Survivor All Star'a geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Aleyna kavgası damga vurdu. Nagihan'ın Aleyna'yı ittirmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın delirmesi gündemden düşmezken, Acun Ilıcalı olayın detaylarını anlattı.
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Survivor'a geçtiğimiz haftalarda Nagihan ve Aleyna'nın kavgası damgasını vurdu.
Sözlü tartışma esnasında Nagihan'ın Aleyna'yı ittirdiği konseyde Acun Ilıcalı çileden çıkıp sandalye fırlatırken, Nagihan ve Aleyna dışarı çıkarılmıştı.
Nagihan'ın ceza aldığı ve Aleyna'dan özür dilediği konseyde tam olarak neler olduğu meçhulken, Cevap Ver Türkiye yarışmasına katılan Acun Ilıcalı olayın detaylarını anlattı.
Yarışmada Survivor hakkında da konuşan Ilıcalı, Nagihan ve Aleyna kavgasının yalnızca %25'inin yayınlandığını anlattı.
"Tabii siz televizyonda %20-25 arasında görüyorsunuz. Çünkü yayıncılık kuralları gereği biz %75'ini gösteremedik."
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İşte Aleyna-Nagihan olayının detayları:
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