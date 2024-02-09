Eski Survivor Yarışmacısı Duygu Çetinkaya, Hilmicem'in Üzerine Yürüdüğü Anları Hatırlattı
Eski Survivor Yarışmacısı Duygu Çetinkaya, Hilmicem'in Üzerine Yürüdüğü Anları Hatırlattı
Hilmicem İntepe'nin Survivor All Star'a yedeklerinden gelmesi üzerine sosyal medyada kendisine epey yer bulurken, Survivor Ekstra yorumcusu Hanzade'nin Hilmicem'i övmesi üzerine Duygu Çetinkaya yıllar önce yaşananları hatırlattı.
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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın her bölümü ayrı bir kaos olurken, söz bölümde 2 yarışmacı sakatlık nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Turabi ve Nihat'ın adadan ayrılmasının üzerine Hilmicem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir'in Kırmızı takıma geleceğinin duyurulmasıyla izleyiciler ayağa kalkarken, en büyük tepkiyi Hilmicem aldı.
Yeni bölüm fragmanında izlediğimiz Hilmicem'in yakışıklılığı Survivor izleyicilerini mest ederken, kendisi Survivor Ekstra programının da konusu oldu.
Survivor Ekstra yorumcularından Hanzade'nin Hilmicem'i övmesi ve Duygu Çetinkaya'yla kavgası hakkında konuşmasına Duygu Çetinkaya'dan yanıt geldi.
Hilmicem ve Murat, Duygu Çetinkaya ile kavga etmiş ve üzerine "Adamlığıma laf ettirmem, senin ağzını dikerim" şeklinde yürümüşlerdi.
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Hanzade'ye karşı, "Sevgili Hanza'de ; bir yarışma sebebiyle bir araya geldiğin ve herkesle ortak koşullarda yaşadığın bir yarışmada, herhangi bir birey direk seni hedef alarak "ağzının ortasına bi çarpıcam, geri zekalı veya ağzını dikerim" demediği sürece, beni anlamanı beklemiyorum." şeklinde seslenen Çetinkaya bir de konu hakkında video paylaştı.
İşte o paylaşım:
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