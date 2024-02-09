Safir Dizisinde Flaş Gelişme: Tam 3 Başrol Diziden Ayrıldı
Safir Dizisinde Flaş Gelişme: Tam 3 Başrol Diziden Ayrıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'de beklenmedik şeyler yaşanıyor. Burak Berkay Akgül ve Özge Yağız'ın uyumunun ardından senaryoda köklü değişimler yaşanırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 başrol diziden ayrıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv'nin sevilen dizisi Safir'i izlemeyeniniz yoktur. İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünü paylaştığı dizide Şen ve Yağız'ın partner olması beklenirken izleyiciler bambaşka bir tepki vermişti.
İzleyicilerin Akgül ve Yağız'ın canlandırdığı Feraye ve Yaman karakterlerini sevmesi üzerine İlhan Şen'in karakteri Ateş kötü biri olurken, kendisine yeni partner bile getirilmişti.
Gizem Karaca'nın canlandırdığı Güneş karakterinin dahil olmasıyla Safir'in senaryosu da bir hayli değişirken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bomba bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Safir'in 3 başrolü diziye veda ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda İpek Tuzcuoğlu'nun ayrıldığı diziye İlhan Şen, Gizem Karaca ve Vural karakterini canlandıran Erkan Bektaş veda edecek.
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Safir'in 26. bölümde final yapması beklenirken bu değişikliklere göre kanal net bir karar alacak.
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