Safir Dizisinde Flaş Gelişme: Tam 3 Başrol Diziden Ayrıldı

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'de beklenmedik şeyler yaşanıyor. Burak Berkay Akgül ve Özge Yağız'ın uyumunun ardından senaryoda köklü değişimler yaşanırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 başrol diziden ayrıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş