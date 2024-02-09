TV100'den Ayrılmıştı: Ünlü Sunucu Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu

Ece Üner, seyircilerine ve kanal yönetimine de teşekkür etmeyi ihmal etmemişti; 'Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim.'