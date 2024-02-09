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TV100'den Ayrılmıştı: Ünlü Sunucu Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu

TV100'den Ayrılmıştı: Ünlü Sunucu Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.02.2024 - 18:47

Ünlü sunucu Ece Üner, Şubat ayının başlarında yaptığı açıklamayla TV100'e veda ettiğini duyurmuştu. 'Yakında görüşürüz' diyen ünlü ismin yeni adresi ise belli oldu. 

Peki Ece Üner hangi kanalda?

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Ece Üner, televizyon ekranlarının en ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Ece Üner, televizyon ekranlarının en ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Son olarak TV100 ekranlarında gördüğümüz Ece Üner, Şubat ayının başlarında TV100'e veda ettiğini açıklamıştı.

Üner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım." açıklamasında bulunmuştu.

Üner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım." açıklamasında bulunmuştu.

Ece Üner, seyircilerine ve kanal yönetimine de teşekkür etmeyi ihmal etmemişti; 'Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim.'

"Yakında görüşmek üzere." diyen Ece Üner'in hangi kanalda yer alacağı ise merak konusu olmuştu.

"Yakında görüşmek üzere." diyen Ece Üner'in hangi kanalda yer alacağı ise merak konusu olmuştu.
twitter.com

Ece Üner'in yeni adresi ise Sözcü TV oldu. SZC TV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ece Üner'in kadroya katıldığını açıkladı.

Ece Üner'in yeni adresi ise Sözcü TV oldu. SZC TV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ece Üner'in kadroya katıldığını açıkladı.

Sözcü TV tarafından yapılan paylaşımda, aşağıdaki ifadelere yer verildi;

Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak.

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