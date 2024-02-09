TV100'den Ayrılmıştı: Ünlü Sunucu Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu
TV100'den Ayrılmıştı: Ünlü Sunucu Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ece Üner, televizyon ekranlarının en ünlü isimleri arasında yer alıyor.
Üner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım." açıklamasında bulunmuştu.
"Yakında görüşmek üzere." diyen Ece Üner'in hangi kanalda yer alacağı ise merak konusu olmuştu.
Ece Üner'in yeni adresi ise Sözcü TV oldu. SZC TV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ece Üner'in kadroya katıldığını açıkladı.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda