Her Şey Planlı mıydı? Turabi'nin Survivor'a Anlaşmalı Geldiği İddia Edildi
Her Şey Planlı mıydı? Turabi'nin Survivor'a Anlaşmalı Geldiği İddia Edildi
Survivor All Star'ın en ses getiren yarışmacılarından Turabi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunlarda istediği performansı gösteremezken, son bölümde sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etti. Turabi'nin bu ani vedası herkesi şaşırtırken, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında tüm yaşananların planlı olduğu iddia edildi.
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'a damga vuran son olay Turabi'nin ani vedası oldu.
Yarışmaya dahil olduğunda da sağlık sorunları yaşayan Turabi haliyle yarışlarda istediği performansı gösterememişti.
4. kez Survivor'a katılan Turabi Çamkıran doktor kontrolünde yarışlara devam ederken parkurda sakatlık geçirdiği için yarışlara çıkamamıştı.
Turabi'nin sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettiğini açıklayan Acun Ilıcalı hem yarışmacıları hem izleyicileri epey şaşırtırken, Turabi'nin bu ani vedası üzüntüyle karşılanmıştı.
Turabi'nin vedası henüz duyurulmuşken, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları, Turabi'nin gidişinin en başından beri planlı olduğunu iddia etti.
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İşte o anlar:
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