Her Şey Planlı mıydı? Turabi'nin Survivor'a Anlaşmalı Geldiği İddia Edildi

Survivor All Star'ın en ses getiren yarışmacılarından Turabi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunlarda istediği performansı gösteremezken, son bölümde sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etti. Turabi'nin bu ani vedası herkesi şaşırtırken, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında tüm yaşananların planlı olduğu iddia edildi.