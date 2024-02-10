Kızılcık Şerbeti Metehan'ın Boyun Morartmalı Birlikteliği Dillere Düştü
Kızılcık Şerbeti Metehan'ın Boyun Morartmalı Birlikteliği Dillere Düştü
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Metehan'ın milf sevgilisiyle birlikteliği damga vurdu. Gördüğü rüyanın aynısını yaşaması 'Bu nasıl manifest?' dedirtirken, Metehan'ın boyun morartmalı birlikteliği herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri şoklarda şoklara sürüklerken, en büyük olay Metehan ve Azra birlikteliği oldu.
Azra'nın genç Metehan'ın ise milf sevgisinin depreştiği bölümde Azra'nın Metehan'ı eve atmasıyla izleyiciler ne olduğunu anlayamazken, bir de Metehan'ın morarmış boynuyla karşılaştık.
Mosmor boynuyla eve dönen Metehan'ın Azra aşkının daha uzun süreceği şimdiden belli olurken, ikilinin yaşadıkları haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz bu birlikteliği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda