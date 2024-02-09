Görüş Bildir
Haberler
TV
Pembe'nin Şerrinden Korktuğumuz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Pembe'nin Şerrinden Korktuğumuz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 00:09

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Olayların ardı ardına patladığı diziye haliyle yine yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümü yine enfes kaoslara ev sahipliği yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümü yine enfes kaoslara ev sahipliği yaptı.

Metehan'ın milf aşkıyla olması, Umut'un hapse düşmesi, Doğa-Fatih boşanması, Kıvılcım-Ömer barışması derken bir Kızılcık Şerbeti bölümünün daha sonuna gelirken en beklenmedik olay yine son sahnede yaşandı.

Metehan'ın milf aşkıyla olması, Umut'un hapse düşmesi, Doğa-Fatih boşanması, Kıvılcım-Ömer barışması derken bir Kızılcık Şerbeti bölümünün daha sonuna gelirken en beklenmedik olay yine son sahnede yaşandı.

Fatih'in boşanmasının hemen ardından kız arayışına giren Pembe'nin gelin olarak Ömer'in tek gecelik aşkı Görkem'i belirlemesi ve istemeye gitmesi resmen dumur etti.

Fatih'in boşanmasının hemen ardından kız arayışına giren Pembe'nin gelin olarak Ömer'in tek gecelik aşkı Görkem'i belirlemesi ve istemeye gitmesi resmen dumur etti.

Her sahnesi apayrı bir olay olan Kızılcık Şerbeti'ne haliyle yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?