Pembe'nin Şerrinden Korktuğumuz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Pembe'nin Şerrinden Korktuğumuz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Olayların ardı ardına patladığı diziye haliyle yine yorum yağdı.
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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan bölümü yine enfes kaoslara ev sahipliği yaptı.
Metehan'ın milf aşkıyla olması, Umut'un hapse düşmesi, Doğa-Fatih boşanması, Kıvılcım-Ömer barışması derken bir Kızılcık Şerbeti bölümünün daha sonuna gelirken en beklenmedik olay yine son sahnede yaşandı.
Fatih'in boşanmasının hemen ardından kız arayışına giren Pembe'nin gelin olarak Ömer'in tek gecelik aşkı Görkem'i belirlemesi ve istemeye gitmesi resmen dumur etti.
Her sahnesi apayrı bir olay olan Kızılcık Şerbeti'ne haliyle yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:
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