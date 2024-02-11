Acun Ilıcalı’dan Survivor Açıklaması: “En Pahalı Survivor Bu, Yarışmacı Kaybedebiliriz, Diskalifiye Olabilir”
Acun Ilıcalı’dan Survivor Açıklaması: “En Pahalı Survivor Bu, Yarışmacı Kaybedebiliriz, Diskalifiye Olabilir”
Acun Medya’nın patronu Acun Ilıcalı, All Star formatı ile televizyonda fırtınalar estiren Survivor hakkında açıklamalarda bulundu.
Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, bu yıl yaptığı Survivor All Star’ın maliyetinin 15 milyon Dolar olduğunu ve en zor Survivor olduğunu belirtirken “Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor” dedi.
İşte Acun Ilıcalı’nın Ali Eyüboğlu’na yaptığı açıklamalardan bazı bölümler:
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Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?
Survivor All Star 2024 var. Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu nasıl gidiyor?
Diskalifiye olabilir yani?
“Dominik’te olay var, yetiş Acun” mu diyorlar?
“Acun Ilıcalı futbol kulüpleri de dahil olmak üzere yurt dışında kaç kişiyi çalıştırıyor, Türkiye’deki çalışan sayınız ne?”
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“Ne kadar daha bu tempoda gitmeyi düşünüyorsun?”
“Nedir o hedef?”
“Ne zaman olur bu?”
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