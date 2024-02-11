Acun Ilıcalı’dan Survivor Açıklaması: “En Pahalı Survivor Bu, Yarışmacı Kaybedebiliriz, Diskalifiye Olabilir”

“Evet… 14 -15 milyon dolar civarında bir maliyet söz konusu. Bu prodüksiyonu 5 milyon dolara da yapabilirsiniz, biz 15 milyon dolara yapıyoruz, size bağlı. Fazla kamera kullanıyoruz, ödüllerimiz büyük. 13 14 kişiyi Rio Karnavalı’na götürüyoruz. Dominik’ten Rio’ya götür, orada konaklat ciddi bir maliyet. Seyircimiz bu ilgiyi gösterdikçe bize düşen onlara daha güzel prodüksiyon sunmak. Ben hayatım boyunca oyunu hep öyle oynadım, yüksek prodüksiyonlar yaptım. Hiç unutmam, ilk Survivor’ımızın maliyeti 1 milyon 200 bin dolardı! 1.2 milyon dolardan 15 milyon dolara çıkan maliyet olayı ne kadar büyüttüğümüzün kanıtı.”