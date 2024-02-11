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Acun Ilıcalı’dan Survivor Açıklaması: “En Pahalı Survivor Bu, Yarışmacı Kaybedebiliriz, Diskalifiye Olabilir”

Acun Ilıcalı’dan Survivor Açıklaması: “En Pahalı Survivor Bu, Yarışmacı Kaybedebiliriz, Diskalifiye Olabilir”

Acun Ilıcalı survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.02.2024 - 08:37

Acun Medya’nın patronu Acun Ilıcalı, All Star formatı ile televizyonda fırtınalar estiren Survivor hakkında açıklamalarda bulundu. 

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, bu yıl yaptığı Survivor All Star’ın maliyetinin 15 milyon Dolar olduğunu ve en zor Survivor olduğunu belirtirken “Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor” dedi. 

İşte Acun Ilıcalı’nın Ali Eyüboğlu’na yaptığı açıklamalardan bazı bölümler: 

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Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?

Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?

“Evet… 14 -15 milyon dolar civarında bir maliyet söz konusu. Bu prodüksiyonu 5 milyon dolara da yapabilirsiniz, biz 15 milyon dolara yapıyoruz, size bağlı. Fazla kamera kullanıyoruz, ödüllerimiz büyük. 13  14 kişiyi Rio Karnavalı’na götürüyoruz. Dominik’ten Rio’ya götür, orada konaklat ciddi bir maliyet. Seyircimiz bu ilgiyi gösterdikçe bize düşen onlara daha güzel prodüksiyon sunmak. Ben hayatım boyunca oyunu hep öyle oynadım, yüksek prodüksiyonlar yaptım. Hiç unutmam, ilk Survivor’ımızın maliyeti 1 milyon 200 bin dolardı! 1.2 milyon dolardan 15 milyon dolara çıkan maliyet olayı ne kadar büyüttüğümüzün kanıtı.”

Survivor All Star 2024 var. Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu nasıl gidiyor?

Survivor All Star 2024 var. Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu nasıl gidiyor?

“Yeni bir formata başlamış gibiyim. SMS olmaması bence Survivor’daki dengeleri değiştirdi. Yarışmacılar artık kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Düelloyla elenme de bana yeni bir format çekiyormuş hissi verdi. Survivor bence tam anlamıyla yeniden doğdu. Format yeni değil ama Acun Ilıcalı’nın her hafta bir yarışmacıya ‘Burada patron benim’ demesi yeni… Bu sene en zor birkaç sezondan biri oldu. Tansiyonun bu kadar erken yükselmesi iyi bir şey değil. O yüzden biraz karamsarım. Yarışmacı kaybedebiliriz.”

Diskalifiye olabilir yani?

Diskalifiye olabilir yani?

“Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor. Şöyle anlatayım. Türkiye’ye geldim, üç canlı bağlantı yapmak zorunda kaldım adayla. Yayına vermediğimiz görüşmeler bunlar.”

“Dominik’te olay var, yetiş Acun” mu diyorlar?

“Dominik’te olay var, yetiş Acun” mu diyorlar?

“Yarışmacıların bana karşı güveni aşırı yüksek olduğu için yaşadıkları kötü olaylar sonrasında benden mutlaka bir değerlendirme bekliyorlar. Benim de amacım onların üzülmesine engel olmak ama o konuda zorlanıyorum açıkçası.”

“Acun Ilıcalı futbol kulüpleri de dahil olmak üzere yurt dışında kaç kişiyi çalıştırıyor, Türkiye’deki çalışan sayınız ne?”

“Acun Ilıcalı futbol kulüpleri de dahil olmak üzere yurt dışında kaç kişiyi çalıştırıyor, Türkiye’deki çalışan sayınız ne?”

“2 bin kişi yurt dışı çıkar, Türkiye’de de 1200 - 1300… Toplamda 3 bin - 3 bin 500 bandındayız.”

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“Ne kadar daha bu tempoda gitmeyi düşünüyorsun?”

“Ne kadar daha bu tempoda gitmeyi düşünüyorsun?”

“Futbolda bir hayalim var. Televizyon işinde sorumluluğu tatlı tatlı dağıtarak kendimi geri çekebilirim. Futbol konusunda çok takıntılıyım. Medyadaki başarı hikâyemi futbolda da yapmak istiyorum.”

“Nedir o hedef?”

“Nedir o hedef?”

“Hull City’yi Premier League’e çıkarmak.”

“Ne zaman olur bu?”

“Ne zaman olur bu?”

“Bu sene de olabilir, yakın bir gelecekte de… Hayalim 2-3 yıl içinde Premier League’e çıkabilmek. Bunun için zorluyorum.”

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