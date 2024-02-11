Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu Filistin Sorusunun Ardından Sarf Ettiği Sözlerle Duygulara Tercüman Oldu!

Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Gazze ile ilgili söyledikleriyle milyonlarca insanın duygularına tercüman olduğu anlar izleyicileri duygulandırırken İmirzalıoğlu'na sözleri için destek yağdı!