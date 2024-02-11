Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu Filistin Sorusunun Ardından Sarf Ettiği Sözlerle Duygulara Tercüman Oldu!
Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu Filistin Sorusunun Ardından Sarf Ettiği Sözlerle Duygulara Tercüman Oldu!
Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Gazze ile ilgili söyledikleriyle milyonlarca insanın duygularına tercüman olduğu anlar izleyicileri duygulandırırken İmirzalıoğlu'na sözleri için destek yağdı!
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TV ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster uzun yıllardır sevilerek takip ediliyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünde yapılan yarışmanın son bölümünde izleyenleri duygulandıran anlar yaşandı.
Yayınlanan son bölümde 300 bin TL değerindeki soru Filistin ile ilgiliydi. 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattığı toplam arazinin Filistin topraklarının yüzde kaçı olduğunun sorulduğu soruda yarışmacı çekilme kararı aldı.
Doğru cevabın % 1 olduğunu gören yarışmacı, çekildikten sonra büyük şaşkınlık yaşadı.
Sorunun doğru cevabının ardından Filistin ile ilgili konuşma yapan Kenan İmirzalıoğlu, Gazze'de yaşananlar için herkesi duygulandıran sözler söyledi.
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İmirzalıoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan destek yağdı.
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